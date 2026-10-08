神級「花型檸檬塔」北上展店！creammm.t台北中山店10/8開幕 5種檸檬塔490元、3重優惠再送帆布袋
台中人氣甜點品牌「creammm.t」正式進軍台北！以花型檸檬塔打響名號的creammm.t，10月8日在台北中山開出首間門市，除了招牌家常檸檬塔同步北上，還推出期間限定「5種檸檬塔禮盒」，一次集合不同檸檬品種風味；開幕期間更祭出全品牌9折、限定優惠組合及滿額贈帆布袋等3重優惠，甜點控快衝一波！
creammm.t從台中起家，品牌發展超過10年，早期以手作司康累積人氣，之後以花型檸檬塔成為代表性商品。此次首度進駐台北，中山門市位在台北市大同區承德路二段91巷9號，鄰近捷運雙連站及中山商圈，10月8日正式開幕，營業時間為每天11點至20點。
台北店開幕同步推出期間限定「5種檸檬塔禮盒」，售價490元，以品牌招牌花型塔體搭配5種不同品種檸檬，分別為：
經典四季檸檬： 結合有籽檸檬濃郁香氣與無籽檸檬多汁特性，呈現最明亮清爽的酸甜平衡。
梅爾檸檬： 帶有柑橘般的甜香與花香，酸度相對溫和。
桃檸檬： 色澤帶有粉紅浪漫調性，酸度輕柔並帶有淡淡莓果香氣。
卡菲爾檸檬： 帶有濃郁草本與香茅氣息，辨識度極高。
黃優利卡檸檬： 酸度較低，散發小白花與精緻香水調尾韻，優雅而迷人。
店內同步展售多款經典招牌，包含選用產銷履歷四季檸檬、法國產區限定奶油與龍眼蜜製成的「家常檸檬塔」（5入390 元／9入680 元）；還有外酥內軟的「奶油茶司康組合」（6入600 元）與「三溫糖蝴蝶酥」（15入450 元起）。此外，更推出與插畫家陳純虹合作的「creammm.t × 陳純虹 Eszter Chen 經典雙享禮盒」（520 元），兼具送禮自用兩相宜的好選擇。
歡慶台北中山店盛大開幕，自10月8日至10月19日推出超有誠意的「三重優惠」：
．第一重： 全品牌享9折優惠（部分特惠組除外）。
．第二重： 中山門市限定組合（內含5種檸檬塔禮盒1盒、4入司康1盒、15入蝴蝶酥1盒），原價1,280元，開幕特價1,129元。
．第三重： 活動期間於中山門市單筆消費折扣後滿2,500元，即贈品牌客製帆布袋一個（數量有限，送完為止）。
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