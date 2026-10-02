統一布丁變身「全黑布丁」！7-ELEVEN限定「焦糖爆走丁」10月開賣時間曝

經典國民甜點又有新花招！統一布丁這次不只換造型，更直接「黑化」登場，推出全新「焦糖爆走丁」，以濃黑布丁外觀搭配焦糖風味，呼應萬聖節氣氛，將熟悉的布丁變成期間限定的趣味甜點。新品預計10月13日起於7-ELEVEN開賣，單個售價18元。

圖／7-ELEVEN提供

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統一布丁自1979年推出，陪伴台灣消費者超過40年，靠著Q彈滑嫩口感與底部焦糖，成為許多人從小吃到大的經典甜點。統一企業官方也形容，這款布丁承載不同世代的共同記憶，從單吃、攪拌到冷凍，都發展出各種吃法。先前「丁布」、「布布」就曾引起網路話題，這次直接以全黑造型迎接萬聖節再掀熱議。

統一布丁全新期間限定新品「統一布丁 焦糖出走咘布」。圖／7-ELEVEN提供

「統一布丁」推出限量翻轉布丁，成為話題。圖／7-ELEVEN提供

「焦糖爆走丁」外觀幾乎整杯化身黑色布丁，搭配萬聖節限定包裝，視覺上相當有節慶感。根據目前曝光資訊，7-ELEVEN將於10月13日起全面開賣，售價18元；uniopen PRIMA訂閱會員則可在10月5日上午11時至10月7日搶先預購。

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對於喜歡拍照打卡或想找萬聖節限定甜點的民眾來說，這次「全黑布布」也成為便利商店甜點的新玩法。不過實際販售門市與活動資訊，仍以7-ELEVEN官方公告為準。

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