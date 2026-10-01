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海外首店成絕響！「伊良可樂」台北中山店月底熄燈 創辦人痛心吐歇業主因

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／伊良可樂台北中山IG@iyoshicola_taiwan
圖／伊良可樂台北中山IG@iyoshicola_taiwan

開業一年多！東京手工可樂專賣店「伊良可樂」台北中山店無預警宣布熄燈，預計於10/31結束營業。

「伊良可樂」海外首家分店位於台北市中山區，開幕時吸引長長的排隊人龍。不料，「伊良可樂」IG限動PO出結束營業公告，創辦人表示自身未能建立起足夠完善的營運體制，無法將心目中理想的體驗完整傳遞給大家，經過反覆掙扎才做出結束營業的決定，而非網傳的租金問題。

圖／摘自伊良可樂台北中山IG@iyoshicola_taiwan限動
圖／摘自伊良可樂台北中山IG@iyoshicola_taiwan限動

「伊良可樂」結合漢方中藥調配技術與百年可樂配方，更推出台灣限定特調，融入花蓮馬告（山胡椒）與黑胡椒。但其在網路上的評價兩極，有人分享「好喝解渴的伊良可樂」、「這可樂真是厲害，有馬告香跟肉桂香」，但因售價落在120-155元間，也有網友覺得「可樂本質不錯，但內容量與價格不成正比」、「價格偏高」。

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