連哆啦A夢都難以抗拒！ 東京米其林名店「和甘 WAKAN」首度跨海 「生銅鑼燒」快閃晶華、開賣日曝光
甜點控暴動！在東京掀起排隊熱潮、出自米其林一星日本料理名店「赤坂おぎ乃」，旗下的和菓子品牌「和甘 WAKAN」確定首度跨海，將於2026年10月7日至11月15日快閃進駐台北晶華酒店，帶來招牌每日現做生銅鑼燒與極具話題的黑糖蕨餅系列，不用買機票飛日本就能吃到！
「和甘 WAKAN」是由東京極難訂位的米其林一星餐廳「赤坂おぎ乃」主廚荻野聡士攜手兄長荻野貴匡打造的甜點品牌。荻野聡士曾於京都「嵐山吉兆」與「銀座小十」歷練多年，他將懷石料理對旬味、香氣釋放順序與口感層次的嚴苛講究，完整注入和菓子中，跳脫傳統甜點的古板印象，以現代視角重新詮釋日式日常點心。
本次快閃的頭號焦點，絕對是品牌王牌「生どらやき」（生銅鑼燒），追求最完美的蓬鬆與濕潤度，堅持捨棄機器攪拌，全靠職人手工一點一點將麵粉拌勻，且麵糊烤製成餅皮後還必須「靜置一晚」熟成。內餡更打破傳統純豆沙框架，大膽融入西式鮮奶油與馬斯卡彭乳酪（Mascarpone），一口咬下先迎來濃郁蛋香，緊接著細膩紅豆餡與輕盈乳香在舌尖化開，質地滑順且甜而不膩！
現場同步推出廣受饕客喜愛的手作「沖繩黑糖蕨餅」與「蕨餅拿鐵」。黑糖蕨餅延續日本料理名店餐後甘味的細緻度，裹滿深邃炭香的黑糖香氣，喜愛Q彈口感的朋友能雙重享受美味。
「和甘 WAKAN」台北快閃地點位於交通便利的台北晶華酒店（鄰近捷運中山站）。由於生銅鑼燒主打每日新鮮製作、呈現現做最佳口感，且官方建議全程低溫冷藏保存（日本門市賞味期約僅3天），建議打算前往朝聖或採購伴手禮的民眾，可自備保冷袋，以維持最佳品嘗風味。
「和甘 WAKAN」台北晶華快閃
．日期：2026年10月7日至11月15日
．地點：台北晶華酒店
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