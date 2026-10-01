韓國爆紅「芥末熊」來了！鮮茶道超濃可可「任2杯109元」 加碼「清原x初音未來」送限量虛寶

兩大手搖飲甜食強檔聯名！ 首推話題度爆表、韓國空運等級的「鮮茶道 x 芥末熊」，不僅推出療癒可可新品，還有高顏值隨行杯與透明痛包；另外同場加映「清原 x 初音未來」也同步必追！

●鮮茶道聯手「芥末熊」推奢華可可，限定透明痛包萌翻

圖／鮮茶道提供

來自韓國、以毛茸茸草綠色外型和「微跩小厭世」眼神，在社群爆紅的文創 IP「芥末熊（Wasabi Bear）」降臨台灣手搖圈了！鮮茶道自10月1日起至12月31日，展開為期三個月的重磅聯名，一口氣推出四款奢華可可特調：

圖／鮮茶道提供

● 經典伯爵可可歐蕾：以佛手柑茶韻優雅的伯爵紅茶為底，遇上濃純黑可可與鮮奶的完美配比，交織出溫潤絲滑的療癒厚度。

● 黑可可酷奇奶霜：綿密細緻的鹹甜奶霜覆蓋在濃醇黑可可之上，佐以滿滿酥脆 OREO 餅乾碎片。

● 開心果可可奶霜：以厚實堅果香的開心果奶茶為基底，頂層鋪上滑順苦甜可可的精品奢華特調。

● 聖塔路黑可可：專為重度可可迷打造的純粹告白，苦甜恰到好處。

歡慶新品上市，活動期間到門市購買或線上自取，指定可可飲品「任選兩杯只要109元」。

此外，粉絲絕對要鎖定「WASABI BEAR 手搖壞壞熊娃包」，只要消費任一杯飲品就能享優惠價加購，透明 PVC 痛包掛著專屬絨毛玩偶，帶出門回頭率百分百；還有超有質感的雙色「不鏽鋼隨行杯」與經典直條紋的「薄荷巧購物袋」。

圖／鮮茶道提供

圖／鮮茶道提供

如果是熱愛拍照的打卡族，全品項消費滿199元還直接送一張超萌的「高透光相框透卡」（滿398元贈兩張，芥末熊款/黃芥末熊款，兩款隨機贈送）。

●清原聯動《世界計畫》初音未來「與你相芋的旋律」

圖／清原提供

人氣甜品品牌「清原」這次跨界攜手《世界計畫 繽紛舞台！ feat. 初音未來》，自9月30日至10月30日推出「與你相芋的旋律」限定企劃。只要在活動期間前往指定合作門市購買任一飲品或冰品，就能把限量3款的聯名杯身或碗身帶回家。

圖／清原提供

周邊好禮超大方！購買1款飲品或冰品，送虛寶卡1張與隨機角色杯墊1個；買到2款，除了虛寶卡與杯墊各2份外，還額外加贈「聯名雙杯提袋」1個（每人單筆最多贈送2杯配額）。還有玩家專屬福利，結帳時出示繁體版玩家ID畫面，單筆訂單還能現折5元！

圖／清原提供

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