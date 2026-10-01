每天限時4小時！全家霜淇淋「單支特價29元」 萬聖節最搞怪「巫婆手指餅乾」+10元開吃
霜淇淋控衝了！全家便利商店推出「霜淇淋單支29元」限時活動，於指定時段購買即享特價；同時，全家迎接萬聖節，新推「巫婆手指餅乾」最低只要+10元即可入手嘗鮮。
全家霜淇淋「單支29元」
限時特價來了！即日起至11/10之每日17:00-20:59，全家霜淇淋單支特價只要29元，且不限口味。實際販售情況依各店現場為準。
萬聖限定「巫婆手指餅乾」
全家minimore甜點響應萬聖節，新推出造型搶眼的「巫婆手指餅乾」，由起司牛奶棒製成手指造型，搭配整顆香烤杏仁粒，吃得到起司奶香及堅果香氣。即日起至11/10，搭配霜淇淋可以10元加購（原價22元），不得與其他優惠併用。巫婆手指餅乾陳列於minimore甜點櫃。
特別一提的是，如正好在霜淇淋單支29元之特價期間加購，手指餅乾需以原價22元購買；若以原價49元購買霜淇淋，則可+10元加購手指餅乾。另有網友分享，手指餅乾口感較硬，食用時需注意喔。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。