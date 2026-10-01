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每天限時4小時！全家霜淇淋「單支特價29元」 萬聖節最搞怪「巫婆手指餅乾」+10元開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／全家便利商店提供、全家便利商店IG@familymart_tw
圖／全家便利商店提供、全家便利商店IG@familymart_tw

霜淇淋控衝了！全家便利商店推出「霜淇淋單支29元」限時活動，於指定時段購買即享特價；同時，全家迎接萬聖節，新推「巫婆手指餅乾」最低只要+10元即可入手嘗鮮。

全家霜淇淋「單支29元」

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示意圖。圖／全家便利商店提供

限時特價來了！即日起至11/10之每日17:00-20:59，全家霜淇淋單支特價只要29元，且不限口味。實際販售情況依各店現場為準。

萬聖限定「巫婆手指餅乾」

圖／全家便利商店IG@familymart_tw
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全家minimore甜點響應萬聖節，新推出造型搶眼的「巫婆手指餅乾」，由起司牛奶棒製成手指造型，搭配整顆香烤杏仁粒，吃得到起司奶香及堅果香氣。即日起至11/10，搭配霜淇淋可以10元加購（原價22元），不得與其他優惠併用。巫婆手指餅乾陳列於minimore甜點櫃。

特別一提的是，如正好在霜淇淋單支29元之特價期間加購，手指餅乾需以原價22元購買；若以原價49元購買霜淇淋，則可+10元加購手指餅乾。另有網友分享，手指餅乾口感較硬，食用時需注意喔。

圖／全家便利商店IG@familymart_tw
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霜淇淋 萬聖節 餅乾 全家便利商店 甜點 全家

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