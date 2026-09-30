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冰控倒數搶吃！ DQ插旗京站、西門新門市「拍打卡牆免費送」 爽嗑「大塊OREO暴風雪」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝dqtaiwan官網、IG
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Dairy Queen 展店快追！以「倒杯不灑」聞名全球的美式經典冰品品牌 Dairy Queen（DQ），為了替新門市暖身，官方特別祭出請客活動，只要在街頭捕捉到新門市設計圍籬，就能免花錢爽快獲得一杯解饞！

DQ繼進駐台北101引發打卡熱潮後，Dairy Queen近期加速展店腳步，陸續在交通樞紐「台北京站」以及年輕潮流聚落「西門町」架起施工圍籬，鮮明的美式風格圍籬一亮相，立刻吸引不少逛街路過的民眾駐足搶拍。

圖／翻攝dqtaiwan官網、IG
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官方隨即推出社群分享專屬好禮，即日起至10月13日止，只要到「京站」或「西門」任一新門市的改裝圍籬，拍下照片並公開發布至個人 Instagram 或 Threads，內文標註雙關鍵字「#DQ京站」與「#DQ西門」，再前往目前的「DQ台北101店」出示發文畫面，即可免費兌換外帶一杯小杯「大塊OREO暴風雪」（市價 145 元）

需注意的是，活動期間每個社群帳號僅限兌領1次，且台北101門市每日僅供限量50杯、換完為止，想搶好康的冰友及早前往門市試手氣！

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OREO DQ Dairy Queen 冰淇淋 台北101

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