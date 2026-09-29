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熊本人氣麵包店「BREADAY」首度來台！10月1日大安森林公園旁開幕，FUGLEN紅鳥咖啡也喝得到

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
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來自日本熊本的麵包品牌「BREADAY」首度跨海展店，海外第一間門市選在台北大安森林公園旁，和平東路店目前已進入試營運，預計10月1日正式開幕。除了帶來熊本職人麵包，台北店更結合挪威咖啡品牌FUGLEN紅鳥咖啡，打造麵包與咖啡一次滿足的內用空間，喜歡日本麵包與精品咖啡的讀者又多了一個新去處。

BREADAY熊本職人麵包來台，超過20款麵包登場

BREADAY源自日本熊本，台北首店延續品牌對麵團製作與發酵工序的講究，推出超過20款麵包選擇，其中包含酸種麵包、蝴蝶結可頌、法棍及貝果等品項，並運用日本麵粉與長時間發酵方式，呈現不同層次的麥香與口感。從日常早餐到下午茶，都能找到適合搭配咖啡的麵包。

圖／業者提供
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FUGLEN紅鳥咖啡也能在台北喝，還有聯名生吐司

BREADAY台北店不只把熊本麵包帶來台灣，也將FUGLEN紅鳥咖啡納入店內飲品。為了呈現FUGLEN咖啡原有風味，BREADAY特別安排咖啡師赴東京研習，從咖啡豆特色、研磨條件到實際沖煮方式逐一掌握，希望讓台灣消費者在台北就能品嘗到更接近品牌原本風格的咖啡。

圖／業者提供
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除了現場沖煮咖啡，店內也限量推出以FUGLEN咖啡製作的生吐司，讓咖啡香氣延伸到麵包之中。店內設有座位區，來訪時可以直接在大安森林公園旁坐下，搭配熊本職人麵包與FUGLEN咖啡一起享用，不必特地飛往海外也能一次收集兩大品牌特色。

BREADAY台北店地址位於台北市大安區和平東路二段18之9號，目前已開始試營運，預計10月1日正式開幕。對日本麵包、酸種麵包及咖啡有興趣的讀者，不妨將這間熊本海外首店加入近期台北美食踩點清單。

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大安森林公園 咖啡 麵包

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