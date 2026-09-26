小新屁屁神還原！ 「Mister Donut x 蠟筆小新」聯名甜甜圈超萌 限時買6送2、磁鐵免費送

甜甜圈控與小新粉這次必須準時衝門市，Mister Donut 宣布攜手超人氣動漫《蠟筆小新》，於 9 月 29 日起推出一系列超萌新品。不只把經典的小新、小白與肥嘟嘟左衛門直接立體化成可口甜點，連小新招牌的「搖屁屁」動作都被做成點心！同步祭出開賣限定「買 5 送 1、買 6 送 2」優惠與實用周邊加購，不管是外型還是荷包優惠都誠意十足。

經典角色全變甜點！「搖屁屁」竟然是鐵觀音內餡

Mister DonutＸ蠟筆小新聯名。圖／Mister Donut提供

這次聯名一共打造了 5 款主題甜甜圈，外型與內餡風味皆精心設計「蠟筆小新甜甜圈（售價99元）」圓滾滾的臉蛋沾裹上蜜桃風味可可醬；「小白甜甜圈（售價79元）」 鹹甜交織鹽奶蓋風味可可醬；「肥嘟嘟左衛門甜甜圈（售價99元）」披上芭樂風味可可醬再注入滑順鮮奶油；「搖屁屁甜甜圈（售價79元）」裹上蜜桃與蘋果風味可可醬，內餡驚喜鐵觀音鮮奶油；「蠟筆小新波堤（售價59元）」招牌波堤外層沾滿蘋果風味可可醬，帶來童趣新吃法。

Mister DonutＸ蠟筆小新聯名。圖／Mister Donut提供

滿額加購「搖搖吊飾、大容量提袋」實用度破表

限定周邊同樣是搶購焦點。自9月29日起，凡在全台門市單筆消費滿100元，即可用銅板價帶回限定好物；聯名期間門市更換上小新與小白的專屬紙盒、提袋與迷你派對盒，連包裝都要讓粉絲帶回家收藏。

「蠟筆小新搖搖吊飾（加購價99元）」： 共推出小新、小白、肥嘟嘟左衛門 3 款造型，頭部隨動作搖擺擺動，完美呼應搖屁屁的逗趣感（隨機出貨）。

Mister DonutＸ蠟筆小新聯名。圖／Mister Donut提供

「角色購物袋（加購價199元）」： 共有小白款與肥嘟嘟左衛門款兩款選擇，主打大容量與輕量好攜帶，兼顧日常買菜購物與出遊手提需求。

Mister DonutＸ蠟筆小新聯名。圖／Mister Donut提供

快筆記！限時「買6送2」再抽7款大頭磁鐵

歡慶聯名Mister Donut 於9月29日至10月4日推出快閃好康，活動期間購買指定商品，只要包含任一款蠟筆小新聯名甜甜圈，即可享有「買5送1」或「買6送2」優惠。

Mister DonutＸ蠟筆小新聯名。圖／Mister Donut提供

針對電子支付用戶，自9月29日起，凡持 icash Pay 或 icash 2.0結帳，單筆消費金額滿200元，即可直接免費獲贈「蠟筆小新大頭造型磁鐵」1個，多達7款造型，包含小新、小白、小葵、廣志、美冴、肥嘟嘟左衛門與鱷魚阿山，數量有限、隨機贈送。

Mister DonutＸ蠟筆小新聯名。圖／Mister Donut提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」