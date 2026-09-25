一沐日×台灣虎航最強跨界！ 2款「虎趣桃蜜桃飲」登場　連2天跳舞免費喝、憑登機證買一送一

快看過來！台灣虎航與超人氣手搖飲「一沐日」強強聯手，推出兩款全新超誘人的蜜桃風味限定飲品，更祭出「免費喝飲料」、「抽機票」、「買一送一」等超狂三重好康。用一杯飲料換一趟出國旅行的最強攻略收好！

圖／一沐日提供

秋天最讓人想「趣桃（𨑨迌）」！一沐日從9月26日至11月30日，限時開賣與台灣虎航合作的兩款出遊系手搖飲，「虎米Q桃－粉粿蜜桃香茶」將一沐日招牌的Q彈粉粿搭配蜜桃果香與糯米香茶，咀嚼口感讓有料控愛不釋手；「虎蜜荔枝－牡丹蜜桃飲」以牡丹蜜為基底，交織蜜桃與荔枝的甜美果香，清爽又解膩。每杯售價皆為90元，巧妙運用「虎米」、「虎蜜」作為「吼me（給我一杯）」的台語諧音，充滿台灣味幽默巧思。

圖／一沐日提供

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歡慶聯名，一沐日特別與相信音樂旗下創作女聲魏嘉瑩合作推出12周年主題曲〈快出來玩〉，更推出「快出來玩－虎爪舞」挑戰，只要在9月26日、27日限定兩天，前往全台任一沐日門市，大方秀出指定舞蹈段落並喊出「玩來玩、快出來出來玩！」，就能當場免費帶走一杯聯名飲品。全台每天大手筆送出5000杯，單店限量50杯，粉絲記得定好鬧鐘早點去排隊。

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此外，只要拍下聯名飲品限時動態，並在IG留言上傳「飲料杯＋虎爪姿勢」照片、標記指定帳號，就有機會直接把台灣虎航機票抽回家，喝手搖還能順便圓出國夢。

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台灣虎航機票票根千萬別亂丟！即日起至2026年12月31日止，只要拿著票根與一沐日的「聯名登機證」前往一沐日全台門市，任選兩杯飲品直接享有「買一送一」優惠（每人每張登機證限兌換一次）。

更棒的是，台灣虎航最高等級的「金虎卡」會員，在9月26日至11月30日的聯名期間，每天都能憑卡至一沐日免費兌換一杯「虎趣桃」聯名飲品（每日限量乙杯），超尊榮專屬福利絕對要喝好喝滿。

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