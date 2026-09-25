中秋烤肉喝麻古4公升「麻酷分享壺」 ！10款茶飲一次滿足多人聚會，氣泡酒同步開賣

中秋節將至，除了月餅、烤肉成為聚會必備，飲料也是多人同桌不可少的品項。麻古茶坊看準中秋團聚需求，限時推出4公升「麻酷分享壺」，一次裝滿大容量飲品，並附10個迷你杯，適合中秋烤肉、家庭聚餐或朋友聚會一起分享，每壺200元起。

「麻酷分享壺」容量達4公升，搭配保冷鋁袋維持冰涼口感，飲品共有10款可選，包括高山金萱茶、錫蘭紅茶、翡翠綠茶、蕎麥綠寶石、紅萱烏龍，以及蜜桃紅茶、柚香翡翠、翡翠柳橙、柚香紅萱、橙香紅萱等，實際價格依北、中、南、東區門市有所不同。

圖／麻古茶坊提供

除了多人分享壺，麻古茶坊也推出大人限定「茶果氣泡調酒」，採罐裝形式販售，適合中秋聚會搭配餐點飲用，數量有限，售完為止。

圖／麻古茶坊提供

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

另外，麻古茶坊也提醒芒果系列飲品即將告別今年市場。各門市將販售至完售為止，實際供應狀況依門市現場為準，芒果控若想把握今年最後一杯芒果飲品，建議前往前先致電詢問。

圖／麻古茶坊提供

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