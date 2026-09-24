神人狂掃25家蛋黃酥評比！ 礁溪隱藏黑馬「甜脆底＋大顆濕潤黃」封神奪冠、粉絲留言「想吃」免費送

2026蛋黃酥最新戰報出爐！近期有位熱血網友耗時長達3個月、掏出超過1.5萬元自費盲測「全台25款熱門蛋黃酥」，在社群Threads端出超狂開箱評比，名單一出爐，瞬間在社群引爆24萬次瀏覽量，不僅多間老牌名店名次跌破眾人眼鏡，更有一匹殺出重圍黑馬空降奪冠！

「奶油麵包-礁溪旗艦店」奪蛋黃酥開箱評比-特等獎。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

宜蘭礁溪黑馬橫掃全場 「完美蛋黃酥」拿下特等獎

在網友「m66lala66m」公布的評測結果中，摘下最高榮譽特等獎的並非傳統排隊巨頭，而是來自宜蘭的「奶油麵包烘焙坊-礁溪旗艦店」（980元／盒，8顆），評語中指出該店蛋黃酥外皮酥脆不乾口且層次分明，底部帶有如甜點名店般的特殊「甜脆感」、核心的鹹蛋黃則個頭碩大、油脂濕潤無腥味保留飽滿鹹香，從顏值到風味幾乎無可挑剔，獲讚為2026最驚艷的「完美蛋黃酥」。

緊追在後是由3家風格迥異的名店並列第一：

．台中「Mr. 啃」（1600元／盒，9顆）：入口即具驚艷感，鹹甜風味拿捏極佳。

．彰化鹿港「五麋人」（345元／盒，6顆）：外皮自帶迷人焦香味，蛋黃與豆沙比例勻稱。

．台中大里「J.L 手作烘焙」（680元／盒，9顆）：被特別點名為「大黑馬」，各食材結構比例漂亮、層次豐富，引來不少在地饕客附和「這間是每年必搶的絕品私房寶藏」。

而素有「蛋黃酥界香奈兒」之稱的法朋（680元／盒，6顆）憑藉極高完整度穩坐第二名；第三名則由桃園大溪的三合院（360元／盒，6顆）拿下，以和諧的皮餡比例贏得好評；排隊常勝軍不二糕餅（420元／盒，6顆）則名列第四名。

相較之下，每年預購即秒殺、號稱「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓·麵包埠（900元／盒，8顆）本次被評為與法朋風格相近，但蛋黃表現略遜一籌，最終僅落在第12名，出乎意外掉出前十名榜單。

連日常量販通路也成為中秋焦點，討論度極高的好市多蛋黃酥（399元／盒，8顆）雖被點評外皮偏軟、蛋黃質地稍嫌乾硬，但內餡融入核桃增添咀嚼層次，單顆不到50元具高性價比。

「奶油麵包-礁溪旗艦店」奪蛋黃酥開箱評比-特等獎。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

驚喜的是，在地吃貨部落客宜蘭ㄚ欣看到這篇在Threads 上爆紅的蛋黃酥評比後，搶先朝聖「奶油麵包-礁溪旗艦店」拿下3盒蛋黃酥，更表示這幾天店家蛋黃酥詢問度超高、超多人撲空，目前中秋限量禮盒訂單已經全面爆滿，她也將搶到3盒旗艦版禮盒要免費送讀者，只要前往指定文章留言，就有機會把絕美竹編的蛋黃酥禮盒帶回家！

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