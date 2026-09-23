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喝手搖抽日本機票！先喝道買1送1「好事多多」4款新品開賣 「星宇航空來回機票」買1杯就能抽

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／先喝道提供
圖／先喝道提供

手搖抽日本機票先喝道新推「好事多多」系列4款新飲品，開賣當日「第二杯0元」嘗鮮喝，還可登錄發票抽「星宇航空來回機票」。

圖／先喝道提供
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先喝道「好事多多」系列將於9/24開賣，有桃桃多多 / 桃桃雪凍多多、茉綠多多 / 茉綠雪凍多多等4款新品，每杯都加入了2瓶養樂多，雪凍款還吃得到滑溜的特製奇亞雪凍，滿足咀嚼控。喜歡蜜桃香氣、花香茶韻都能找到新的夢中情茶。

先喝道每每推出新品都會大方推出買1送1，9/24當日點「好事多多」系列享同品項買一送一，每人限購3組（6杯），限現場／你訂自取（優惠不得併用），數量有限、售完為止。

桃桃多多、茉綠多多。圖／先喝道提供
桃桃多多、茉綠多多。圖／先喝道提供

此外，9/24至11/30期間，只要憑先喝道實體門市消費任一飲品（不限飲品系列及最低消費金額）之發票並完成活動登錄，就有機會抽到星宇航空「台中－神戶」來回機票，共抽3名、每名1張，也有機會抽到《SPY×FAMILY 間諜家家酒》限定周邊，共50名。而存於載具之電子發票亦可上傳可辨識發票號碼、日期、金額、開立店家與飲品消費明細的載具紀錄參加抽獎，詳情請見官網

抽獎結果則預計於12/15前在先喝道官方FB、IG及官網活動專區公布。

圖／先喝道提供
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先喝道 買一送一 機票 手搖 星宇航空 IG

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