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新手也敢吃！「蘇丹王榴槤焦糖泡芙」極限量開賣　「木瓜牛乳蛋撻」酥到掉渣、買2個免費送手機支架

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／COMMA IG@_comma_tw、COMEME IG@comeme.tw
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果香系甜點強棒！北海道爆紅泡芙變身「蘇丹王榴槤味」，還能實實在在地吃到榴槤果肉；還有國民飲品「木瓜牛奶」加持變成酥到掉渣的千層蛋撻，身為愛嘗鮮的甜點控絕對不容錯過。

<a href='/search/tagging/1013/COMMA' rel='COMMA' data-rel='/1013/250737' class='tag'><strong>COMMA</strong></a>「焦糖泡芙」時常吸引排隊人潮。圖／新光三越提供
COMMA「焦糖泡芙」時常吸引排隊人潮。圖／新光三越提供

COMMA「榴槤焦糖泡芙」快閃開賣

圖／COMMA IG@_comma_tw
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榴槤控必衝！迷你泡芙名店「COMMA」即日起至9/27推出「榴槤焦糖泡芙」，選用新手入門級榴槤「蘇丹王榴槤」，融合100%果肉、招牌艾許卡士達與焦糖泡芙外殼，能一口嘗到榴槤果香、奶香及焦糖香。6入售價162元、15入售價399元，數量有限、售完為止。（此商品含少量萊姆酒成分，僅作為風味提香使用）

COMEME「千層木瓜牛乳奶霜蛋撻」免費送手機支架

圖／COMEME IG@comeme.tw
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排隊蛋撻「COMEME」同樣推出果香系新品，把國民經典飲料變身蛋撻打造「千層木瓜牛乳奶霜蛋撻」全新亮相，選用統一木瓜牛乳製作，吃得到特製木瓜牛乳奶霜與木瓜牛乳凍，口感層次超豐富。即日起，購買2入限定蛋撻再免費送「品牌手機支架」乙個，擬真蛋撻造型超級可愛，數量有限、送完為止。

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泡芙 榴槤 蛋撻 北海道 甜點 COMEME COMMA 爆紅美食

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「慧上癮」的滋味！中秋送禮最佳選擇 「大四季發財禮盒」精選明星糕點

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著時序進入秋季，象徵團圓意象的中秋佳節也即將到來。每逢中秋，寄寓圓滿和諧的月餅更是饋贈親友必備禮品，從傳統圓餅狀到如今各具特色的新式月餅，現代人準備月餅禮盒不再侷限於美味，更注重於外型、寓意與包裝，更襯送禮人的誠意與對收禮人的重視。 慧上癮創辦人陳美慧表示，於2020年創立的糕點品牌「慧上癮」（www.huiloveit.com），創立初衷源於考量到80歲母親的健康，因此嚴選天然、無添加的高品質食材，親手製出心目中最完美的蛋黃酥，品牌蘊含的親情不僅呼應中秋的寓意，更期望讓每位享用的顧客都能品嚐到濃厚的愛意。 禮盒寄推美好寓意 一次嚐盡人氣美味 今年中秋，慧上癮特別推出「大四季發財禮盒」，精選四款品牌人氣糕點寓意四季順遂，並以喜氣的發財作為祝福，象徵一年四季平安順利、福財滿盈。四款糕點涵蓋紅土鹹蛋黃酥、流心芋頭酥各3入，古早味鳳梨酥、吉祥鳳黃酥各6入，食材嚴選進口發酵奶油與日本進口麵粉研製，揉合出充滿馥郁香氣、口感細膩的糕點。 其中「紅土鹹蛋黃酥」內採紅土古法醃製25天鹹蛋黃，結合以海藻糖取代砂糖製成的紅豆餡，降低甜度又不失美味，甜鹹交織達成完美平衡；「流

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