新手也敢吃！「蘇丹王榴槤焦糖泡芙」極限量開賣 「木瓜牛乳蛋撻」酥到掉渣、買2個免費送手機支架
果香系甜點強棒！北海道爆紅泡芙變身「蘇丹王榴槤味」，還能實實在在地吃到榴槤果肉；還有國民飲品「木瓜牛奶」加持變成酥到掉渣的千層蛋撻，身為愛嘗鮮的甜點控絕對不容錯過。
COMMA「榴槤焦糖泡芙」快閃開賣
榴槤控必衝！迷你泡芙名店「COMMA」即日起至9/27推出「榴槤焦糖泡芙」，選用新手入門級榴槤「蘇丹王榴槤」，融合100%果肉、招牌艾許卡士達與焦糖泡芙外殼，能一口嘗到榴槤果香、奶香及焦糖香。6入售價162元、15入售價399元，數量有限、售完為止。（此商品含少量萊姆酒成分，僅作為風味提香使用）
COMEME「千層木瓜牛乳奶霜蛋撻」免費送手機支架
排隊蛋撻「COMEME」同樣推出果香系新品，把國民經典飲料變身蛋撻打造「千層木瓜牛乳奶霜蛋撻」全新亮相，選用統一木瓜牛乳製作，吃得到特製木瓜牛乳奶霜與木瓜牛乳凍，口感層次超豐富。即日起，購買2入限定蛋撻再免費送「品牌手機支架」乙個，擬真蛋撻造型超級可愛，數量有限、送完為止。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。