新手也敢吃！「蘇丹王榴槤焦糖泡芙」極限量開賣　「木瓜牛乳蛋撻」酥到掉渣、買2個免費送手機支架

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著時序進入秋季，象徵團圓意象的中秋佳節也即將到來。每逢中秋，寄寓圓滿和諧的月餅更是饋贈親友必備禮品，從傳統圓餅狀到如今各具特色的新式月餅，現代人準備月餅禮盒不再侷限於美味，更注重於外型、寓意與包裝，更襯送禮人的誠意與對收禮人的重視。 慧上癮創辦人陳美慧表示，於2020年創立的糕點品牌「慧上癮」（www.huiloveit.com），創立初衷源於考量到80歲母親的健康，因此嚴選天然、無添加的高品質食材，親手製出心目中最完美的蛋黃酥，品牌蘊含的親情不僅呼應中秋的寓意，更期望讓每位享用的顧客都能品嚐到濃厚的愛意。 禮盒寄推美好寓意 一次嚐盡人氣美味 今年中秋，慧上癮特別推出「大四季發財禮盒」，精選四款品牌人氣糕點寓意四季順遂，並以喜氣的發財作為祝福，象徵一年四季平安順利、福財滿盈。四款糕點涵蓋紅土鹹蛋黃酥、流心芋頭酥各3入，古早味鳳梨酥、吉祥鳳黃酥各6入，食材嚴選進口發酵奶油與日本進口麵粉研製，揉合出充滿馥郁香氣、口感細膩的糕點。 其中「紅土鹹蛋黃酥」內採紅土古法醃製25天鹹蛋黃，結合以海藻糖取代砂糖製成的紅豆餡，降低甜度又不失美味，甜鹹交織達成完美平衡；「流

2026-09-22 08:01