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師傅哭了老闆笑了！太爆餡變「開口笑蛋黃酥」成美麗意外 爆紅開賣再祭「買7送1」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／東和泡芙粉專
圖／東和泡芙粉專

NG版蛋黃酥爆紅！一場美麗的意外，讓「爆漿開口笑」蛋黃酥一炮而紅，從NG版躍身秒殺級瘋搶版，變成「開口笑蛋黃酥」期間限定開賣。

正常版蛋黃酥。圖／<a href='/search/tagging/1013/東和泡芙' rel='東和泡芙' data-rel='/1013/245547' class='tag'><strong>東和泡芙</strong></a>粉專
正常版蛋黃酥。圖／東和泡芙粉專

外型圓潤的蛋黃酥不夠看了！人氣泡芙店「東和泡芙」曾出爐一盤「張嘴笑爆」蛋黃酥，由於內餡太飽滿、酥皮太層次，導致整盤蛋黃酥全咧開，當時有礙於賣相以買一送一促銷，沒想到竟在短短5分鐘被搶光，後續還被粉絲敲碗敲成了正式商品，堪稱一場美麗的意外。

東和泡芙「開口笑蛋黃酥」採期間限定販售，即日起至中秋節連假結束，推出「買7送1」優惠，每日數量有限、售完為止。單顆售價60元，買7送1後一組8顆420元；優惠組合無附禮盒，採單顆包裝販售。

圖／東和泡芙粉專
圖／東和泡芙粉專

這款「開口笑蛋黃酥」特殊亮點除了外型外，更拉高了蛋黃與豆沙餡比例，一口咬下蛋黃香、豆沙香撲鼻而來，而其開口造型也非刻意切開，是因高溫烘烤產生的自然開口，使得口感更加酥、香、脆，讓爆出來的餡料邊緣多了一層微微焦香。

圖／東和泡芙粉專
圖／東和泡芙粉專

東和泡芙

地址：雲林縣古坑鄉東和村文化路118號（東和國小正隔壁）

訂購專線：05-526-3728

粉絲專頁：https://www.facebook.com/YuJianPuffs

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東和泡芙 蛋黃酥 中秋節 連假 買一送一

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