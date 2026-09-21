師傅哭了老闆笑了！太爆餡變「開口笑蛋黃酥」成美麗意外 爆紅開賣再祭「買7送1」

NG版蛋黃酥爆紅！一場美麗的意外，讓「爆漿開口笑」蛋黃酥一炮而紅，從NG版躍身秒殺級瘋搶版，變成「開口笑蛋黃酥」期間限定開賣。

正常版蛋黃酥。圖／東和泡芙粉專

外型圓潤的蛋黃酥不夠看了！人氣泡芙店「東和泡芙」曾出爐一盤「張嘴笑爆」蛋黃酥，由於內餡太飽滿、酥皮太層次，導致整盤蛋黃酥全咧開，當時有礙於賣相以買一送一促銷，沒想到竟在短短5分鐘被搶光，後續還被粉絲敲碗敲成了正式商品，堪稱一場美麗的意外。

東和泡芙「開口笑蛋黃酥」採期間限定販售，即日起至中秋節連假結束，推出「買7送1」優惠，每日數量有限、售完為止。單顆售價60元，買7送1後一組8顆420元；優惠組合無附禮盒，採單顆包裝販售。

圖／東和泡芙粉專

這款「開口笑蛋黃酥」特殊亮點除了外型外，更拉高了蛋黃與豆沙餡比例，一口咬下蛋黃香、豆沙香撲鼻而來，而其開口造型也非刻意切開，是因高溫烘烤產生的自然開口，使得口感更加酥、香、脆，讓爆出來的餡料邊緣多了一層微微焦香。

圖／東和泡芙粉專

東和泡芙

地址：雲林縣古坑鄉東和村文化路118號（東和國小正隔壁）

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