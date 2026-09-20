伴手禮買這家最有面子！義美「百元布丁蛋糕」最新供貨日曝光、網讚「最好吃的檸檬塔」插旗台北開實體店
最強伴手禮！義美「布丁蛋糕」爆紅後持續引發關注，新一週供貨日搶先曝光；而曾獲伴手禮大獎的「網路人氣甜點」正式插旗台北，實體店一開幕即吸引台北人朝聖「終於開來台北了」。
義美布丁蛋糕供貨日曝光
義美跨足古早味伴手禮「布丁蛋糕」一炮而紅，最新一週供貨日再公開，原味販售日為9/23、9/25、9/27，售價每個125元；而濃巧克力口味供貨日為9/22、9/24，售價每個145元。出示門市會員再享95折，最低119元即可入手。
同樣需注意，布丁蛋糕系列為限量銷售，建議先致電詢問門市有無供貨，門市查詢請點此。
「花型檸檬塔原創」插旗台北
曾獲台中十大伴手禮首獎、台灣百大糕餅伴手禮金質獎的網路人氣甜點「Creammm.t （原 CreamTea）」以司康起家、再以花型檸檬塔爆紅，成為明星商品。最新插旗台北中山商圈，即日起試營運，販售外帶禮盒。台北實體店消息曝光後，吸引粉絲湧入留言「天啊 你們終於來了」、「最好吃的檸檬塔來台北了！太棒了！」
Creammm.t 台北中山店
地址：台北市大同區承德路二段91巷9號
營業時間：11:00-20:00
電話：02-25583566
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