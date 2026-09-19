2公升巨無霸手搖飲超狂！ 有飲5周年「五告大桶」焦香椪糖茶限時開賣 加碼超萌胖卡車必收

手搖飲控快看！知名手搖飲品牌「有飲」迎來5週年，這次不只玩新口味，更直接挑戰容量極限，霸氣推出高達2000ml的巨無霸「五告大桶」！提著超狂透明水桶走在路上保證回頭率100%，裡頭還加滿了招牌Q彈「椪糖凍」，限時快閃開賣，想挑戰大口狂吸的粉絲絕對不能錯過。

圖／有飲 Youin提供

視覺震撼！2公升巨無霸飲品登場

圖／有飲 Youin提供

迎接5歲生日的「有飲」，今年首度將飲品變身巨無霸尺寸，推出容量視覺超浮誇的2000ml「五告大桶ㄝ，搭配限定飲品以香甜的焦香椪糖為主，純茶系列可自由搭配古早紅、四季、烏龍或穀物茶，喜歡濃郁口感的也能選擇奶茶與鮮奶茶。最犯規的是，桶內直接霸氣加入咀嚼控最愛的Q彈「椪糖凍」，隨桶還會附贈一包「椪糖脆脆」增添豐富口感。

「五告大桶」將於即日起至9月30日期間限定開賣，推出價格為焦香椪糖茶系列168元、焦香椪糖奶茶198元，焦香椪糖鮮奶茶則是218元。為了維持最佳風味，五告大桶的甜度與冰塊皆為固定比例，若民眾覺得甜度不夠，也能依照個人喜好自行添加。需注意的是，超狂水桶裝僅限門市販售，且每人限購2桶，想嚐鮮打卡的民眾手腳要快。

實用杯架與超萌胖卡車同步開搶

圖／有飲 Youin提供

有飲也同步推出5週年限定的超萌實用周邊，包含出門帶飲料超有派頭的「4杯架（加購價179元）」與「6杯架（加購價199元）」，以及將巡迴胖卡車縮小神還原的「胖卡紀念迴力小車（加購價219元）」，讓粉絲把滿滿童心帶回家。

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不只門市慶生！有飲五週年開著胖卡巡迴台灣

圖／有飲 Youin提供

有飲的5週年胖卡車也已經熱血起跑，陸續展開全台巡迴活動，載著品牌限定飲品與五週年周邊出發前往不同縣市與消費者見面，更依不同站點規劃當地特色水果飲品，讓各縣市還沒有有飲門市的粉絲，也能近距離喝到有飲，一起同歡慶生。

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