芬達汽水變爆米花了！威秀影城「雙果繽芬套餐」買再送限量週邊

看電影不只要配爆米花，這次連汽水都要玩出新花樣！威秀影城推出期間限定「雙果繽芬套餐」，將葡萄風味爆米花搭配芬達橘子口味汽水，一次收集紫、橘兩種繽紛果香，喜歡邊看電影邊吃零食的影迷別錯過。

圖／威秀影城提供

此次「雙果繽芬套餐」售價459元，內容包含葡萄風味爆米花中份1份，以及芬達橘子口味汽水中杯2杯，汽水也可更換其他等值飲品。最大亮點是購買套餐還會加碼贈送限量週邊1份，採隨機方式贈送，數量有限，送完為止。

圖／威秀影城提供

整體套餐以酸甜果香為主題，葡萄風味爆米花帶有水果香氣，搭配芬達橘子汽水，讓觀影時光多一份繽紛感。對於喜歡嘗鮮、蒐集影城限定周邊的影迷來說，也多了一個進場前可以鎖定的限定餐點。

要注意的是，「雙果繽芬套餐」459元價格不包含電影票，若想單獨購買套餐，需至威秀影城現場臨櫃選購；線上售票平台目前僅販售包含電影票的套票組合。

圖／威秀影城提供

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