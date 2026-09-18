鳴人生日快到了！《火影忍者》主題Cafe限定活動登場　10/9起連3天送生日紀念卡

《火影忍者》主角漩渦鳴人的生日即將到來，喜歡鳴人的粉絲可以準備朝聖！《火影忍者－72系列－x MyAnime Café》自9月11日起至10月22日登場，台北、高雄推出主題店，台中則設有Café stand。配合鳴人生日，10月9日至10月11日推出限定慶生活動，點選鳴人餐點即可獲得生日紀念卡，台中也同步加入。

圖／曼迪傳播提供

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此次《火影忍者》主題Cafe以「72系列（72 series）」全新角色插圖打造限定企劃，從店內布置到餐飲與周邊都換上火影元素。鳴人、佐助、小櫻、卡卡西、雛田、鹿丸等人氣角色，以及我愛羅、宇智波鼬、第四代火影波風湊等角色，都化身主題餐點靈感，搭配忍術與角色特色推出限定美食。

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最受粉絲關注的鳴人生日活動將於10月9日至10月11日舉行，活動期間至主題店內用或外帶鳴人餐點，即可獲得1張生日紀念卡，每人限領1張，數量有限送完為止。台中LaLaport的Café stand也同步參與生日活動，讓無法前往台北或高雄的粉絲，也能一起替鳴人慶生。

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除了生日特典，活動期間還有前、後期滿額贈活動，單日單筆消費滿800元，即可獲得當期限定海報1張，同樣採數量有限、送完為止。現場另有多款《火影忍者》周邊商品販售，並推出2款全新設計的抽卡機紀念卡，喜愛收藏角色周邊的粉絲也可一併入手。

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【《火影忍者－72系列－x MyAnime Café》】

活動日期：2026年9月11日至10月22日

鳴人生日限定活動：2026年10月9日至10月11日

台北店：三創生活園區7樓

地址：台北市中正區市民大道三段2號

高雄店：統一時代百貨高雄店B1

地址：高雄市前鎮區中華五路789號

台中Café stand：Mitsui Shopping Park LaLaport台中3樓

地址：台中市東區進德路600號

＊台北、高雄店用餐前需事先線上訂位，實際營業時間依各百貨公告為準。

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