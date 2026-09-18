GODIVA霜淇淋「買1送1」！大巨蛋Garden City限定3天優惠　紅莓玫瑰口味開吃

巧克力控這波可以衝！比利時巧克力品牌 GODIVA 近期在台北大巨蛋「遠東 Garden City」推出限時霜淇淋優惠，最新門市資訊曝光，9月18日至20日連續3天，於大巨蛋 B2門市限定推出「紅莓玫瑰雙重巧克力霜淇淋買一送一」，想吃 GODIVA 招牌霜淇淋的民眾，可以趁週末前往嘗鮮。

圖／GODIVA提供

此次優惠主打「紅莓玫瑰雙重巧克力霜淇淋」，結合巧克力、紅莓與玫瑰風味，將濃郁可可與酸甜果香、花香融合在同一支霜淇淋中。這款口味其實並非全新登場，GODIVA今年百周年限定冰品系列就曾推出「紅莓玫瑰雙重巧克力霜淇淋」，官方及相關報導皆曾公布售價220元。

遠東Garden City GODIVA大巨蛋獨家限定「紅莓玫瑰雙重巧克力霜淇淋」買1送1。圖／Garden City提供

活動最大的亮點則是「買一送一」，不過優惠僅限台北大巨蛋遠東 Garden City B2門市，活動日期為2026年9月18日（五）至9月20日（日）。從GODIVA官方門市資料來看，大巨蛋店地址為台北市信義區忠孝東路四段505號B2（013櫃），營業時間週日至週四為11:00至21:30，週五、週六則營業至22:00。

值得注意的是，遠東 Garden City近期正逢開幕活動，B區「莫內花園」已於8月22日開始試營運，B2更規劃近3,000坪美食空間，集結甜點、伴手禮、餐飲等品牌。 因此這波GODIVA限定優惠也成為近期逛大巨蛋商場時可以順手安排的甜點行程。

最後正值此中秋佳節，GODIVA 自金秋月夜汲取靈感，也推出全新 2026 GODIVA 中秋限定系列，包含三款精巧塔巧克力、四款中秋限定巧克力，以及五款精緻禮盒。趕快參考看看買一盒嚐鮮吧。

圖／GODIVA提供

GODIVA大巨蛋限定優惠

活動日期｜2026年9月18日（五）～9月20日（日）

優惠內容｜紅莓玫瑰雙重巧克力霜淇淋買一送一

活動地點｜GODIVA 台北-SOGO大巨蛋門市

地址｜台北市信義區忠孝東路四段505號B2（013櫃）

原價｜每支220元

提醒｜本次買一送一活動以門市現場公告及供應情況為準