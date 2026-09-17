手搖周年慶！ 青山「大杯手搖0元」仙氣提袋免費送、麻古「開心果可可」同步開喝

手搖控衝了！兩大人氣手搖飲品牌迎來指標性週年慶，「青山」歡慶成軍2週年端出「香鳶尾青茶」，更推出打卡免費送高顏值「空氣紗購物袋」；國民手搖「麻古茶坊」邁入第18個年頭，強勢推出「開心果系列」超狂開喝！

青山手搖迎2週年！打卡送神級空氣紗包、新店連發大杯0元喝

圖／青山提供

「青山」自2024年在台北忠孝復興開出首店，如今全台門市已迅速拓展至近80間，迎來2週年慶，自9月22日起展開一系列慶祝活動：

優雅花香新品「香鳶尾青茶」： 嚴選南投名間鄉春秋兩季的四季春茶葉，輕烘焙調和出小蒼蘭花香與回甘蔗香，金黃茶湯清爽耐喝，中杯售價40元、大杯45元。

打卡免費送空氣紗購物袋： 為週年打造的「空氣紗購物袋」觸感輕盈蓬鬆、仙氣滿滿。消費者只要在門市購買任一飲品，拍下2週年限定暖杏色杯身與提袋樣品，上傳至Threads並標記青山官方帳號，即可免費帶回家。首波於9月22日起發送「杏桃粉」，9月30日起換發「嫩芽綠」，數量有限，送完為止。

圖／青山提供

10月接力開5家新店、大杯0元喝： 青山第86至90間門市即將登場，各店開幕首日祭出來店享指定大杯飲品（冬青、桂花玄米茶、天蟬那堤3選1）免費送，第2杯起享5折優惠（限購5杯）；開幕第2至4天則享全品項73折（限購5杯）包括高雄五甲店（10/3起）、新莊富國店（10/9起）、高雄高美館店（10/17起）、樹林中山店（10/24起）、林口長庚店（10/31起）。

圖／青山提供

麻古茶坊迎18週年！「開心果＋椰子水／濃郁可可」雙風味登場

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊今年以「十八為始、進化不止」為核心，選在18周年的秋季以滿滿堅果香搶攻味蕾，於9月16日起在全台實體門市同步推出兩款開心果限定新作（新竹園區F12P1及F12P7商場除外）：

圖／麻古茶坊提供

零咖啡因清爽系「開心果椰水」： 以清甜椰子水為底，覆蓋由純開心果醬打發的開心果芝芝奶蓋，並灑滿酥香開心果脆脆，與滑順奶香完美融合，全天候無負擔，甜度提供無糖至甜感提升，冰量也可自由挑選。

濃郁咀嚼系「開心果可可」： 專為重度濃醇控打造！底層為細緻綿密的可可冰沙，頂部同樣鋪上豐厚開心果芝芝奶蓋與脆粒。同時感受苦甜可可的甘醇、堅果奶蓋的柔滑以及脆粒的咀嚼快感，冰量固定，甜度可選標準或甜感提升。

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