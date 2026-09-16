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井柏然《早春晴朗》同款來了！當一回「尚之桃」　UG隱藏版「Look特調」期間限定開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／井柏然微博、IG@amos0716授權
圖／井柏然微博IG@amos0716授權

不用自己調！近期陸劇《早春晴朗》掀起追劇熱潮，劇中同款「Luke特調」成為劇迷間的話題；連鎖手搖「UG」跟上熱潮，直接到門市即可點到這杯同款飲品。

圖／早春晴朗官方微博
圖／早春晴朗官方微博

陸劇《早春晴朗》劇中由井柏然飾演的男主角「欒念(Luke)」親手為女主角「尚之桃」調製桂花牛奶，意外成為追劇話題。隨著網友在社群分享自製配方，新潮手搖「UG」推出期間限定「Look特調」，不需自己研究比例，到門市直接向店員詢問有無「Look特調」即可輕鬆開喝！

特別一提的是，UG這杯隱藏版「Look特調」為固定甜度5分糖，但喝起來不會過於甜膩，屬期間限定、限量發售，現在就到UG開喝當一回「尚之桃」吧！

井柏然在《早春晴朗》劇中經常下廚。圖／井柏然微博
井柏然在《早春晴朗》劇中經常下廚。圖／井柏然微博

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手搖 明星同款 UG樂己 隱藏版

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