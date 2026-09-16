聽新聞
0:00 / 0:00
井柏然《早春晴朗》同款來了！當一回「尚之桃」 UG隱藏版「Look特調」期間限定開賣
不用自己調！近期陸劇《早春晴朗》掀起追劇熱潮，劇中同款「Luke特調」成為劇迷間的話題；連鎖手搖「UG」跟上熱潮，直接到門市即可點到這杯同款飲品。
陸劇《早春晴朗》劇中由井柏然飾演的男主角「欒念(Luke)」親手為女主角「尚之桃」調製桂花牛奶，意外成為追劇話題。隨著網友在社群分享自製配方，新潮手搖「UG」推出期間限定「Look特調」，不需自己研究比例，到門市直接向店員詢問有無「Look特調」即可輕鬆開喝！
特別一提的是，UG這杯隱藏版「Look特調」為固定甜度5分糖，但喝起來不會過於甜膩，屬期間限定、限量發售，現在就到UG開喝當一回「尚之桃」吧！
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。