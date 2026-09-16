只有高雄總店有！奶茶界南霸天「樺達奶茶」買1送1不限量 全台CoCo「大杯珍奶39元」明起連喝14天
奶茶控開喝！有奶茶界南霸天之稱的「樺達奶茶」週年慶，9/18當日「全品項買1送1」還不限數量；還有CoCo都可、丘森茶室祭出珍奶優惠，39元起即可爽喝大杯。
【樺達奶茶】一日限定買一送一
高雄奶茶界始祖「樺達奶茶」慶44週年，9/18當日於高雄鹽埕總店推出「全品項買1送1」且不限數量，買杯送杯、買瓶送瓶，且飲品口味可混搭（以高價者計算）。需注意，為提高活動當日作業流暢，環保杯瓶折抵不合併使用。
樺達奶茶 鹽埕總店｜高雄市鹽埕區新樂街101號
【CoCo都可】大杯珍奶39元
時常推優惠的「CoCo都可」再推期間限定「39元大杯珍奶」優惠，活動期間為9/17至9/30，可於臨櫃或線上都可訂點單，冰熱自選。商場及部分特殊門市不適用，實際依各店公告為主。
而今(16)日則有都可訂限定「紅柚雙響炮(L)」第二杯0元，於官方LINE帳號領券即享優惠，每人可領2張券，折扣後平均一杯只要38元。
【丘森茶室】珍奶第2杯半價
趕跑開學憂鬱！即日起至9/27，丘森茶室祭出「珍奶第二杯半價」，兩杯「莊園波霸奶茶(L)」100元有找。
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