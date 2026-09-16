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只有高雄總店有！奶茶界南霸天「樺達奶茶」買1送1不限量　全台CoCo「大杯珍奶39元」明起連喝14天

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／高市觀光局、CoCo都可提供
圖／高市觀光局、CoCo都可提供

奶茶控開喝！有奶茶界南霸天之稱的「樺達奶茶週年慶，9/18當日「全品項買1送1」還不限數量；還有CoCo都可、丘森茶室祭出珍奶優惠，39元起即可爽喝大杯。

【樺達奶茶】一日限定買一送一

「樺達奶茶」是高雄老字號<a href='/search/tagging/1013/手搖' rel='手搖' data-rel='/1013/180324' class='tag'><strong>手搖</strong></a>飲，特色是所有飲品不加冰塊。示意圖／高市觀光局提供
「樺達奶茶」是高雄老字號手搖飲，特色是所有飲品不加冰塊。示意圖／高市觀光局提供

高雄奶茶界始祖「樺達奶茶」慶44週年，9/18當日於高雄鹽埕總店推出「全品項買1送1」且不限數量，買杯送杯、買瓶送瓶，且飲品口味可混搭（以高價者計算）。需注意，為提高活動當日作業流暢，環保杯瓶折抵不合併使用。

樺達奶茶 鹽埕總店｜高雄市鹽埕區新樂街101號

【CoCo都可】大杯珍奶39元

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

時常推優惠的「CoCo都可」再推期間限定「39元大杯珍奶」優惠，活動期間為9/17至9/30，可於臨櫃或線上都可訂點單，冰熱自選。商場及部分特殊門市不適用，實際依各店公告為主。

而今(16)日則有都可訂限定「紅柚雙響炮(L)」第二杯0元，於官方LINE帳號領券即享優惠，每人可領2張券，折扣後平均一杯只要38元。

【丘森茶室】珍奶第2杯半價

圖／丘森茶室提供
圖／丘森茶室提供

趕跑開學憂鬱！即日起至9/27，丘森茶室祭出「珍奶第二杯半價」，兩杯「莊園波霸奶茶(L)」100元有找。

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