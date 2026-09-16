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抹茶+海苔意外超搭！大茗5款「青抹」開賣 神級「海苔酪梨奶蓋」、Q彈蕎麥凍必嚐

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
大茗9月15日一次推出5款抹茶新品。圖／大茗本位製茶堂提供
大茗9月15日一次推出5款抹茶新品。圖／大茗本位製茶堂提供

抹茶控尖叫！「大茗本位製茶堂」這次真的出大招，你有想過日式海苔、酪梨跟濃郁的靜岡抹茶能撞出什麼不可思議的火花嗎？大茗這次徹底打破傳統「抹茶拿鐵」的框架，自9月15日起一口氣獻上5款「青抹浮島」系列新品。

大茗一次推出5款抹茶新品。圖／大茗本位製茶堂提供
大茗一次推出5款抹茶新品。圖／大茗本位製茶堂提供

最吸睛的這杯「青抹浮島」！大茗以醇厚的日本靜岡抹茶為基底，鋪上一層綿密滑順的酪梨奶蓋，最後再神來一筆地點綴上海苔粉。入口時會先感受到海苔獨特的鹹香，接著酪梨奶蓋的甜潤與抹茶的微苦茶韻在嘴裡層層交疊，鹹甜交織的奇妙口感意外地超級合拍。

大茗一次推出5款抹茶新品。圖／大茗本位製茶堂提供
大茗一次推出5款抹茶新品。圖／大茗本位製茶堂提供

大茗一次推出5款抹茶新品。圖／大茗本位製茶堂提供
大茗一次推出5款抹茶新品。圖／大茗本位製茶堂提供

咀嚼系手搖控快看，這杯「青抹蕎麥凍奶」絕對為你而生，從大茗的人氣招牌「烤糖蕎麥凍奶青」華麗變身而來，在濃郁蕎麥奶茶中大膽融合了靜岡抹茶，並霸氣加入滑嫩Q彈的「烤糖蕎麥凍」。一口吸下，不僅吃得到滿滿的蕎麥焙香，尾韻還多了一層迷人的抹茶青韻。

上班族更少不了這杯「抹茶拿鐵 Espresso」，　特別攜手台中知名精品咖啡品牌「TAMP TEMPER COFFEE ROASTERS」，選用深烘焙的「MIDNIGHT BLUE 午夜藍調」咖啡豆調製。咖啡的黑巧克力苦甜與焦糖尾韻，完美襯托出抹茶的青澀茶香，兩者達到絕佳平衡．　

大茗一次推出5款抹茶新品。圖／大茗本位製茶堂提供
大茗一次推出5款抹茶新品。圖／大茗本位製茶堂提供

除了上述3款新品，想走清爽路線的朋友可以選擇「抹一點酸」，這杯將濃郁抹茶揉合了滑順微酸的優格，喝起來酸甜厚實又解膩；如果是獨鍾純粹抹茶香，則選鮮奶與靜岡抹茶完美比例結合的經典「抹茶拿鐵」品味純粹茶韻。這5款期間限定飲品已於全台門市熱烈開賣，售完為止，快揪抹茶控朋友衝一波！

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抹茶 手搖飲 大茗本位製茶堂

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