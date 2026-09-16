阿KEN甜甜圈「GooDonut」要開二店了！進軍西門町　網友嗨喊：終於不用跑北車

台北車站超人氣甜甜圈店「GooDonut」再傳新消息！由藝人阿KEN主理的GooDonut，自開幕以來就因爆餡甜甜圈掀起排隊熱潮，近日有網友在Threads分享品牌即將開設第2間店的消息，地點曝光在西門町一帶，引發甜點控熱烈討論，不少網友已經開始期待新店開幕。

Goodonut目前位於台北市中正區公園路22-2號，鄰近台北車站M8出口，主打現做、限量販售的爆餡甜甜圈，從店面設計到包裝都走鮮明的美式潮流風格。品牌由阿KEN親自投入經營，過去也曾多次現身店內與粉絲互動，讓「明星主理人」成為GooDonut的一大話題。相關報導指出，店內每日13或14時開賣、售完為止，長期維持高人氣。

圖／取自GooDonut ig粉絲專頁

GooDonut最受矚目的就是「爆餡」甜甜圈，蓬鬆Q彈的麵體搭配大量內餡，咬下後餡料直接滿出口，現有卡士達、巧克力、開心果等人氣口味，其中開心果更是許多甜點控鎖定的熱門選擇。過去品牌曾因排隊人潮爆紅，甚至出現開賣後迅速完售的情況，阿KEN本人也曾透露開店後壓力不小，親自參與品牌經營與現場活動。

這次第2間店則將進軍西門町！根據網友在Threads曝光的最新消息，新店位置就在原本Timberland店址一帶、永安棧附近，未來中華路商圈又將多一間話題甜點店。消息一出也讓網友紛紛留言期待，有人直呼「終於開二店」、「西門町方便多了」，也有人期待新店能否增加供應量、減少台北車站店長時間排隊的狀況。

圖／取自GooDonut ig粉絲專頁

目前GooDonut西門町二店的正式開幕日期、詳細店址及販售方式尚未公布，品牌後續若釋出更多消息，勢必再掀起一波甜甜圈搶購潮。對於之前總是「想吃卻排不到」的粉絲來說，這次二店消息無疑是近期甜點圈最令人期待的新店之一。

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