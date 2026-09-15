快訊

金鐘61／小S去年得獎今年卻無緣敲鐘 評審親自回應了

體操／選手世錦賽資格遭放棄 體操協會正式道歉：已解除秘書長職務

不滿世界沒幫忙！川普點名「1類國家」 伊朗戰爭後補償美國

台南人排起來！台北老字號「紅葉蛋糕」限時快閃台南 「黑森林蛋糕」領軍限量開搶

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／紅葉蛋糕提供
圖／紅葉蛋糕提供

台南人準備排隊！台北60年老字號紅葉蛋糕」即將快閃台南，進駐新光三越台南中山店，快閃販售品項搶先公開，先看好要買哪款、衝就對了！

圖／紅葉蛋糕提供
圖／紅葉蛋糕提供

台北知名蛋糕老店「紅葉蛋糕」每每快閃即吸引排隊人潮，繼台中實體門市後，再度啟動快閃活動。「紅葉蛋糕」將於9/17至9/30快閃新光三越台南中山店1F，現場販售6吋黑森林蛋糕、黑櫻桃／巧克力／伯爵長條蛋糕、原味生乳捲等經典品項，數量有限、售完為止。實際販售品項依現場為準。

黑森林蛋糕。圖／紅葉蛋糕提供
黑森林蛋糕。圖／紅葉蛋糕提供

許多在地網友看到快閃消息後都十分期待，紛紛回應「哇 謝謝你們又來了」、「大推！好吃」、「不吃會很難過」。

快閃口味，實際販售依現場供應為準。圖／新光三越台南中山店粉專
快閃口味，實際販售依現場供應為準。圖／新光三越台南中山店粉專

此外，排隊甜點「奧瑪烘焙」、台灣精品果乾「芋艿川」也將分別於9/17、9/18起快閃新光三越台南中山店，千層可頌蛋塔杜拜巧克力Q餅都能一次吃到。

圖／奧瑪烘焙提供
圖／奧瑪烘焙提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

紅葉蛋糕 新光三越 老字號 快閃店 蛋塔 杜拜巧克力

相關新聞

台南人排起來！台北老字號「紅葉蛋糕」限時快閃台南 「黑森林蛋糕」領軍限量開搶

台南人準備排隊！台北60年老字號「紅葉蛋糕」即將開啟快閃，販售品項搶先公開，先看好要買哪款、衝就對了！

手搖飲「微冰」竟是7分冰 店員1句讓他傻眼：合理嗎？

網友點手搖飲要求無糖少冰，店員稱少冰即微冰、實為7分冰，引發冰量定義困惑；網友也指出各店甜度標準不一。

旭集最強餐點不是生魚片！她曝1飲品封神 全網爆共鳴

旭集女網友分享，鮮奶茶與皇家伯爵茶酥餅成最難忘餐點，貼文引發網友共鳴，紛紛稱讚飲品及餅乾好吃，甚至詢問品牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。