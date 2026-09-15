台南人排起來！台北老字號「紅葉蛋糕」限時快閃台南 「黑森林蛋糕」領軍限量開搶
台南人準備排隊！台北60年老字號「紅葉蛋糕」即將快閃台南，進駐新光三越台南中山店，快閃販售品項搶先公開，先看好要買哪款、衝就對了！
台北知名蛋糕老店「紅葉蛋糕」每每快閃即吸引排隊人潮，繼台中實體門市後，再度啟動快閃活動。「紅葉蛋糕」將於9/17至9/30快閃新光三越台南中山店1F，現場販售6吋黑森林蛋糕、黑櫻桃／巧克力／伯爵長條蛋糕、原味生乳捲等經典品項，數量有限、售完為止。實際販售品項依現場為準。
許多在地網友看到快閃消息後都十分期待，紛紛回應「哇 謝謝你們又來了」、「大推！好吃」、「不吃會很難過」。
此外，排隊甜點「奧瑪烘焙」、台灣精品果乾「芋艿川」也將分別於9/17、9/18起快閃新光三越台南中山店，千層可頌蛋塔、杜拜巧克力Q餅都能一次吃到。
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