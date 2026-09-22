「慧上癮」的滋味！中秋送禮最佳選擇 「大四季發財禮盒」精選明星糕點

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著時序進入秋季，象徵團圓意象的中秋佳節也即將到來。每逢中秋，寄寓圓滿和諧的月餅更是饋贈親友必備禮品，從傳統圓餅狀到如今各具特色的新式月餅，現代人準備月餅禮盒不再侷限於美味，更注重於外型、寓意與包裝，更襯送禮人的誠意與對收禮人的重視。

慧上癮創辦人陳美慧表示，於2020年創立的糕點品牌「慧上癮」（www.huiloveit.com），創立初衷源於考量到80歲母親的健康，因此嚴選天然、無添加的高品質食材，親手製出心目中最完美的蛋黃酥，品牌蘊含的親情不僅呼應中秋的寓意，更期望讓每位享用的顧客都能品嚐到濃厚的愛意。

▲（左起）慧上癮總經理劉怡伶、創辦人陳美慧、店長劉耀中。 圖：慧上癮／提供

禮盒寄推美好寓意 一次嚐盡人氣美味

今年中秋，慧上癮特別推出「大四季發財禮盒」，精選四款品牌人氣糕點寓意四季順遂，並以喜氣的發財作為祝福，象徵一年四季平安順利、福財滿盈。四款糕點涵蓋紅土鹹蛋黃酥、流心芋頭酥各3入，古早味鳳梨酥、吉祥鳳黃酥各6入，食材嚴選進口發酵奶油與日本進口麵粉研製，揉合出充滿馥郁香氣、口感細膩的糕點。

▲「紅土鹹蛋黃酥」獲得食品界米其林「比利時國際風味評鑑」1星榮譽。 圖：慧上癮／提供

▲「流心芋頭酥」選用大甲芋頭製成的芋頭泥，包裹着麻糬及黃金流沙内餡，一口咬下內餡爆漿超療癒。 圖：慧上癮／提供

其中「紅土鹹蛋黃酥」內採紅土古法醃製25天鹹蛋黃，結合以海藻糖取代砂糖製成的紅豆餡，降低甜度又不失美味，甜鹹交織達成完美平衡；「流心芋頭酥」更是人氣商品，以知名的大甲芋頭為餡，包裹Q彈的麻糬與黃金流心，多層次的口感刺激舌尖，帶給食客最頂尖的味覺饗宴。

「古早味鳳梨酥」則保留傳統滋味，香酥鬆軟的外皮搭配冬瓜餡中和鳳梨酸味，解膩的同時又保有濕潤度，讓人不禁想一口接著一口全部吃完；「吉祥鳳黃酥」則特別加入鹹蛋黃，奶香、鹹香完美融合，每次品嚐都能感受到不同層次的美味。

產品榮獲國際肯定 多元服務滿足送禮需求

「慧上癮」自成立至今迅速發展，從官網到實體店面，再到設置百貨快閃櫃，品質與品牌雙雙獲得消費者信賴與喜愛。其「紅土鹹蛋黃酥」與「流心芋頭酥」，更是於2024年、2025年先後獲得食品界米其林「比利時國際風味評鑑」1星榮譽，正式躍上國際舞台。

▲「慧上癮」與「流浪動物之家基金會」合作，推出浪浪禮盒支持公益。 圖：慧上癮／提供

而品牌愛的意念不僅止於親情，更是注入到公益活動。今年「慧上癮」特別推出「浪愛慧團圓」企劃，與「流浪動物之家基金會」展開合作，將每個禮盒銷售額的10％捐出，把團圓的愛意延伸到守護浪浪，以實際行動響應公益理念。

配合中秋企業、親友送禮的旺季，慧上癮也可根據客戶需求彈性客製禮盒品項，並提供愛心小卡製作、專屬禮品袋與多點配送服務。品牌堅信，每份禮盒送出的不僅是糕點，更是一份團圓、祝福與心意，而這份用心也傾注於產品製作，讓消費者都能品嚐到最純粹的美好滋味。

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