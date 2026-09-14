回憶殺！全台最迷你「粒粒冰」快閃台北京站，自選混搭「3種口味一杯裝」

把握最後的機會！位於高雄夢時代的「饗麻饗辣」夢時代店，即將於10月26日結束營業5年的時光。隨著劃下句點，粉絲也表示「每個月都會去一次，好可惜」、「我以後要怎麼辦？」、「很可惜耶」

2026-09-14 11:47