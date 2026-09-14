回憶殺！全台最迷你「粒粒冰」快閃台北京站，自選混搭「3種口味一杯裝」
曾紅極一時又突然消失的「粒粒冰」強勢回歸，9月同時快閃台北與台南，一杯可以吃到三種口味的粒粒冰，不用跑韓國也能吃到懷舊的冰涼滋味。
自台中起家的「ICEPA粒粒冰」終於到台北快閃了！即日起進駐台北京站廣場4F，每杯可選擇單一口味或任選3種，口味部分有醇厚牛奶霜、香濃可可碎、熱情芒果夏、靜岡濃抹茶、焦糖烤布丁等約9種選擇，實際口味依當日現場供應為準。
除了快閃京站外，「ICEPA粒粒冰」也同步快閃台南，即日起至9/27快閃新光三越台南小北門店3F，讓台南朋友也能就近吃到全台最迷你可愛的冰淇淋。而9/17至10/1則預計再新增快閃新北板橋大遠百B1，以業者公告為主。
ICEPA粒粒冰 9月快閃資訊
9/3起【台北】京站廣場4F（威秀影城旁）
9/1至9/27【台南】新光三越小北門店3F
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