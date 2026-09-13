還有機會買到！義美「百元布丁蛋糕」最新供貨日曝光 必搶「濃巧克力蛋糕」抄筆記

義美「布丁蛋糕」限量販售，每每上架就被一掃而空。上次沒搶到，這週可要把握！最新供貨日搶先公開，有經典原味、超人氣濃巧克力等口味，會員獨家再享95折優惠。

圖／聯合報系資料照

義美搶攻「布丁蛋糕」市場，新口味「濃巧克力」自開賣即吸引甜點控開箱，巧克力味道濃郁，苦甜滋味與鬆綿蛋糕體，順口到一個人吃掉一盒都不誇張。

圖／IG@store__foodie授權

由於布丁蛋糕受到廣大消費者青睞，有網友反映跑了好幾家都沒買到，義美再度貼心公布供貨日，原味布丁蛋糕最新供貨日為9/15、9/17、9/19，門市售價125元；而濃巧克力供貨日則為9/16、9/18，門市售價145元，出示會員可再享95折。

特別一提的是，布丁蛋糕系列為限量銷售，建議出發購買前先致電門市詢問供應情況，以免撲空。

義美門巿資訊：http://www.imeifoods.com.tw/retail/index.html

圖／IG@store__foodie授權

▼義美濃巧克力蛋糕開箱

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