吃「COLD STONE」不用跑百貨！18間萬家福就吃得到　6款限定冰淇淋58元起

COLD STONE酷聖石不用特地跑百貨找了！品牌近期擴大通路布局，首度在萬家福18間門市推出「店中店」型態，讓逛賣場也能順手吃到現點冰淇淋；除了推出6款萬家福通路限定的加料冰淇淋，近期還有麻古茶坊聯名冰品登場，再搭配uniopen會員優惠，想吃冰的人可以趁活動期間一次收服。

圖／Cold Stone提供

這次萬家福店中店最大的不同，在於冰淇淋已經先把配料拌進口味裡，不需要像COLD STONE一般門市一樣另外挑選冰淇淋、配料再現場拌製。限定口味共有6款，包括草莓覆盆莓、酥脆黑巧克、法式香草派、薄荷OREO、鐵觀音茶及紅心芭樂雪貝，每球售價58元，逛完賣場就能直接帶著走。

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目前COLD STONE在萬家福設置店中店的據點共有18間，分布北中南及離島，包括內湖、蘆洲、重新、淡新、中原、八德、西屯、文心、青海、彰化、南投、斗六、嘉義、安平、鼎山、屏東、花蓮及金門；萬家福官方線上購物平台也已設有COLD STONE商品專區，顯示雙方通路合作持續擴大。

除了萬家福限定口味，COLD STONE今年夏末也找來麻古茶坊合作，把手搖飲元素搬進冰淇淋，推出「柚香紅萱波波」與「萄氣波波」兩款聯名口味，其中「萄氣波波」以葡萄風味搭配波波元素，鎖定喜歡果茶與甜點的人。COLD STONE官方資料顯示，這次是品牌首度與麻古茶坊合作，聯名冰品自8月7日起於酷聖石直營門市販售。

圖／Cold Stone提供

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優惠方面，uniopen會員在活動期間也有多項吃冰回饋，包括每週一、三出示會員可享冰淇淋買1送1；每週六則可享第2杯50元，另外還能使用OPENPOINT點數6點兌換冰淇淋含脆餅買1送1。

圖／Cold Stone提供

最後，持uniopen聯名卡則有不同日期的優惠，週二購買酷樂思系列可享買1送1、週五購買杯裝或桶裝冰淇淋也有買1送1活動。趕快揪團吃起來吧！

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