9月5大手搖新品喝一波！ 萬波、烏弄「爆汁荔枝」對決 可不可、得正「微醺特調」 大苑子酪梨布丁強勢回歸

手搖控的換季名單請更新！ 近來手搖飲品牌再度掀起一波「大人系」與「果香」頂級對決。不僅大玩無酒精微醺特調、日本頂級梅酒入茶；初秋限定的荔枝果感與超人氣酪梨布丁也同步回歸。這篇一次把9月必喝重點與優惠報你知！

萬波島嶼紅茶即日起在全台門市推出全新荔枝系列，以香甜多汁的荔枝果香為核心，佐以帶有細緻清香的「金萱青茶」打造而成。

「荔枝玉凍青」： 滿杯荔枝金萱青茶加入萬波人氣招牌「滑嫩愛玉」，滿嘴滑溜咀嚼感（中杯70元、大杯85元）。

「荔枝青」： 不加料的俐落純茶特調，追求直覺果茶風味（中杯60元、大杯75元）。

官方LINE會員即日起還可領取專屬優惠券，至實體門市享大杯荔枝玉凍青70元嚐鮮價（限量10萬張，送完為止）。

圖／烏弄UNOCHA提供

UNOCHA烏弄原茶推出秋季限定「天生荔質」系列，主打以低溫冷凍技術鎖住100%台灣黑葉荔枝原汁，一口氣推出 3 款高質感特調；且全系列飲品加料僅開放寒天，門市同享「買五送一」與環保杯現折5元優惠。

「荔枝玫瑰露」： 嚴選食品級大馬士革玫瑰純露調和五道過濾純淨水，無咖啡因且無添加防腐劑與人工香料，尾韻灑入微量玫瑰鹽收斂甜度（孕婦、兒童建議酌量飲用）。

「荔枝菊花烏龍」： 黑葉荔枝甜香融合菊花淡雅氣息，尾段帶出金萱烏龍回甘（限定販售至11月底前）。

「荔枝手採金萱」： 手採阿里山金萱銜接濃郁果甜，茶香純淨明亮。

●可不可熟成茶行：紅烏龍茶王系列 亞洲50大酒吧聯名

圖／可不可熟成茶行提供

歡慶18週年，可不可熟成茶行於9月15日起，開賣全新「紅烏龍茶王」系列，茶底選用台東鹿野搭配南投丘陵的紅烏龍，自帶熟果蜜香，同步推出絲滑濃郁的「紅烏龍茶王歐蕾」。

更引人注目的是，聯手北中南三大亞洲 50 大酒吧（To Infinity & Beyond、Vender、Bar T.C.R.C.）跨界合作打造無酒精特調：

「檸檬冷露紅烏龍」： 冬瓜茶交織紅烏龍，並加入帶有香茅氣息的全新配料「馬告檸檬凍」。

「白柚水玉紅烏龍」： 搭配在地大白柚與水玉配料，酸甜清爽且極富層次。

「黑葉荔香紅烏龍」： 融合荔枝果露，帶出更為濃郁甜潤的水果茶感。

圖／可不可熟成茶行提供

不僅換上復古拍立得風格限定店卡與紀念紙杯，同步推出加購商品「Kebuke成哥毛絨鑰匙圈飲料提袋盲盒」（共4款，每盒350元）與「Have a Nice Day 保冷袋」（380元）。凡於9月15日至10月12日期間，至合作酒吧消費聯名特調還可獲贈門市「紅烏龍茶王大杯」兌換券，會員於門市點購則送酒吧單品50元折價券。

圖／得正提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

得正再度突破風味想像，自9月16日起推出全新「梅酒葡萄輕烏龍」，獨家引進日本銷售第一的梅酒品牌「The CHOYA 果泥梅酒」，搭配輕烏龍與麝香葡萄，酸甜圓潤。

開賣期間，全台51間限定門市更推出獨家體驗，購買該新品即可以55元加購價入手「The CHOYA 至極梅酒（60mL）」，讓你自由升級大人系微醺感。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／大苑子提供

水果手搖專家大苑子自即起全面上架濃郁系秋季飲品，嚴選在地優質台灣酪梨，搭配高規格「許慶良特A級鮮奶」，推出「許慶良酪梨鮮奶」（中杯80元）；想追求多層次口感，則選加入滑嫩手工布丁的「許慶良酪梨布丁鮮奶」（中杯80元），蛋香與奶香完美交織。

同場加映經典手工布丁茶飲，包含茶香濃厚的「布丁奶茶」（北部大杯70元、中南部大杯65元）與選用許慶良特A級鮮奶調製的「許慶良布丁鮮奶茶」（北部大杯80元、中南部大杯75元），奶茶控們不可錯過。

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