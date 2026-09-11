東京都人氣列日鬆餅「BEL BUTTER WAFFLE」首度登台！9/18進駐台北京站

東京人氣列日鬆餅品牌「BEL BUTTER WAFFLE」確定登台！由日本甜點業者DAY TO LIFE推出的品牌，主打現場烘烤、出爐即食的列日鬆餅，曾在日本創下單日售出超過2,000個的紀錄。如今首度進軍台灣，首間門市預計9月18日於台北京站時尚廣場開幕，喜歡日本甜點的旅客又多了一個北車踩點新選擇。

圖／BEL BUTTER WAFFLE提供

BEL BUTTER WAFFLE以列日鬆餅為核心，從麵糰製作到烘烤都強調現場完成。品牌2025年1月在東京秋葉原開出第2間店時，日本官方便以「1日超過2,000個」的銷售紀錄介紹品牌人氣，並將其定位為主打現烤列日鬆餅的新型態店舖。

圖／BEL BUTTER WAFFLE提供

這次台灣首店則選在台北車站旁的京站時尚廣場，依台灣營運公司公開資訊，門市預計9月18日開幕，店舖人員也將按照日本標準SOP進行鬆餅製作與烘烤，讓台灣消費者可以現場感受品牌主打的現烤特色。(104人力銀行)

圖／BEL BUTTER WAFFLE提供

目前台灣首店的完整菜單、售價及開幕優惠仍尚未全面公開，品牌則預告台灣門市將推出限定內容，實際品項仍有待官方後續公布。對於原本就熟悉日本甜點品牌的台灣旅客來說，這次不用飛東京，在台北車站一帶就能搶先品嘗BEL BUTTER WAFFLE。

圖／BEL BUTTER WAFFLE提供

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