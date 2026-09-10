手搖控暴動！ 「八曜和茶」台北首店線索狂指「內湖江南街」　新莊店9／11開幕、「柚香307買1送1」必搶

手搖控歡呼！自高雄發跡的超人氣手搖飲品牌「八曜和茶」，一路北上插旗三重、永和與板橋等地引爆排隊狂潮，官方近日在社群無預警釋出神祕街景線索，被眼尖網友秒認出台北首間門市即將進駐「內湖」；9月11日新北新莊店開幕優惠一定要先追！

官方影片藏玄機！ 柯南網友狂指「內湖江南街」台北首店曝光

近日官方在社群平台大玩互動影片，畫面拍下新店周遭街景並標註「內湖八曜附近」，瞬間點燃網友偵探魂，從街景招牌一眼識破，直指台北市首店將落腳手搖飲一級戰區「內湖江南街」，雖然官方目前尚未公開確切門牌與正式營運日期，但確定即將首度跨足台北市，台北人終於等到了！

圖／翻攝八曜和茶FB粉專

新莊人搶先喝！新莊新泰店9/11盛大開幕、滿額直接送環保杯袋

圖／翻攝八曜和茶FB粉專

新莊人可以先衝一波！八曜和茶新北第4家門市「新北新莊新泰店」坐落於新莊區新泰路159號，並確定於9月11日正式迎賓。歡慶新店開張，品牌於開幕首兩天（9月11日、9月12日）祭出限定滿額好康，只要具備會員身分，單筆消費滿100元即可獲贈「HCY防水性時尚環保一杯袋」1個，消費滿200元送2個，依此類推，數量有限、送完為止。

9/13限定招牌「柚香覺醒307」會員同品項買一送一

圖／八曜和茶官網

最受矚目的飲品折扣則壓軸在9月13日登場！新北新莊新泰店當天推出限定1天的「柚香覺醒307買一送一」活動，只要加入品牌會員，購買人氣招牌「柚香覺醒307」即享同品項買一送一優惠。

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