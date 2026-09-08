這1款更強了！義美「秒殺級布丁蛋糕」新口味開賣 最新供貨日曝光 幸運網友秒開箱：一下子就吃完了

中秋節將近，過去每到節日前夕，月餅、蛋黃酥總是企業送禮與親友往來的熱門選擇。不過隨著送禮內容似乎愈來愈多元，一名網友表示，今年公司收到的中秋禮盒幾乎看不到傳統月餅，反而以餅乾、鳳梨酥居多，讓原本期待能吃到蛋黃酥的他有些失望，好奇問道「現在中秋傳統的月餅和蛋黃酥已經沒有人要送了嗎？」引發網友共鳴。

2026-09-08 13:04