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這1款更強了！義美「秒殺級布丁蛋糕」新口味開賣 最新供貨日曝光 幸運網友秒開箱：一下子就吃完了

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖為模擬示意圖。圖／AI生成、聯合報系資料照
圖為模擬示意圖。圖／AI生成、聯合報系資料照

想吃要衝頭香！義美「秒殺級布丁蛋糕」新口味開賣，同步公開本週供貨日，不論是想開箱嘗鮮還是再次回購的朋友都要注意囉！

義美布丁蛋糕掀起搶購潮。圖／聯合報系資料照
義美布丁蛋糕掀起搶購潮。圖／聯合報系資料照

義美自推出「布丁蛋糕系列」後即掀搶購熱潮，常常是一盒難求。經過粉絲敲碗許願後，新口味「濃巧克力蛋糕」於9/5起正式開賣，使用嚴選可可粉製作，微苦醇香。門市店內價每個145元，蛋糕大小為6吋。

有幸運網友早早開箱，並分享「蛋糕體吃起來濕潤軟綿，巧克力香濃不膩口，一下子就吃完了」、「真是好吃，巧克力味夠，甜度適中」，成為甜點控的百元蛋糕心頭好。

義美濃巧克力蛋糕9/5起開賣。圖／義美提供
義美濃巧克力蛋糕9/5起開賣。圖／義美提供

同時，義美也公布「布丁蛋糕系列」供應日，原味布丁蛋糕供貨日9/9、9/11，而濃巧克力則是9/8、9/10、9/12供應。由於布丁蛋糕屬限量銷售，建議前往門市前先行致電確認，以免撲空喔！

義美門巿查詢：http://www.imeifoods.com.tw/retail/index.html

義美芝麻蛋糕在開賣當時也掀起搶購風潮。圖／IG@store__foodie授權
義美芝麻蛋糕在開賣當時也掀起搶購風潮。圖／IG@store__foodie授權

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布丁蛋糕 義美 巧克力

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