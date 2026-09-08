這1款更強了！義美「秒殺級布丁蛋糕」新口味開賣 最新供貨日曝光 幸運網友秒開箱：一下子就吃完了
想吃要衝頭香！義美「秒殺級布丁蛋糕」新口味開賣，同步公開本週供貨日，不論是想開箱嘗鮮還是再次回購的朋友都要注意囉！
義美自推出「布丁蛋糕系列」後即掀搶購熱潮，常常是一盒難求。經過粉絲敲碗許願後，新口味「濃巧克力蛋糕」於9/5起正式開賣，使用嚴選可可粉製作，微苦醇香。門市店內價每個145元，蛋糕大小為6吋。
有幸運網友早早開箱，並分享「蛋糕體吃起來濕潤軟綿，巧克力香濃不膩口，一下子就吃完了」、「真是好吃，巧克力味夠，甜度適中」，成為甜點控的百元蛋糕心頭好。
同時，義美也公布「布丁蛋糕系列」供應日，原味布丁蛋糕供貨日9/9、9/11，而濃巧克力則是9/8、9/10、9/12供應。由於布丁蛋糕屬限量銷售，建議前往門市前先行致電確認，以免撲空喔！
義美門巿查詢：http://www.imeifoods.com.tw/retail/index.html
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