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萌到犯規！中秋最強聯名「買85℃蛋糕送三麗鷗公仔」 哈根達斯《玩具總動員》限定玩偶盲盒快搶

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／哈根達斯、85℃提供
圖／哈根達斯、85℃提供

公仔迷的荷包要失守了！甜品界掀起超強卡通IP聯名旋風，連鎖咖啡甜點85℃找來三麗鷗兩大人氣王「酷洛米」與「大耳狗」推甜蜜慶典蛋糕；冰淇淋品牌哈根達斯攜手皮克斯大作《玩具總動員》，打造超應景月餅

●85℃聯手「三麗鷗」：買酷洛米、大耳狗蛋糕免費帶走公仔

圖／85℃提供
圖／85℃提供

85℃最新三麗鷗聯名蛋糕系列於9月正式登場，主打兩款附帶精緻公仔的整模造型蛋糕，全台限量9萬2千個，售完為止。吃完甜點還能將頂層的玩具留作紀念，蛋糕盒內的墊高板甚至能DIY改造成實用的置物盒或筆筒。

示意圖。圖／85℃提供、Ai生成
示意圖。圖／85℃提供、Ai生成

主打款「KUROMI-甜蜜慶典」（售價790元）以市集為主題，中央端坐著戴安全帽的酷洛米，搭配桔香戚風蛋糕、香草慕斯、綜合莓果醬與Q彈莓果凍，口感酸甜馥郁；另一款「大耳狗-夢幻星月」（售價670元）則讓頭戴皇冠的大耳狗雙手捧著星星現身，蛋糕夾層加入酸甜草莓香緹、布丁與蜜桃多多Q凍，夢幻感十足。

門市同步祭出兩款單人獨享的精緻小蛋糕（每款售價78元），包括立體黑耳朵造型的藍莓風味「KUROMI-時尚女王」，以及揉合開心果卡士達與草莓醬的「大耳狗-俏皮雲朵」，銅板價就能輕鬆享受被超萌IP包圍的下午茶時光。

圖／85℃提供
圖／85℃提供

●哈根達斯攜手《玩具總動員》！月餅禮盒藏中秋限定玩偶盲盒

圖／哈根達斯提供
圖／哈根達斯提供

哈根達斯限定推出《迪士尼皮克斯玩具總動員系列冰淇淋月餅》，將皮克斯經典角色全數搬上節慶禮盒，每盒售價2,180元（共5入），內含大顆的芒果&香草口味，以及草莓、夏威夷果仁、淇淋巧酥與藍莓等多款人氣經典風味。

提貨時不僅附贈專屬主題輕便保冷袋，最令藏家期待的莫過於隨盒加贈的「限量玩偶吊飾盲盒」，涵蓋胡迪、巴斯光年、三眼怪與叉奇，每款公仔都悄悄融入中秋節日巧思。

圖／哈根達斯提供
圖／哈根達斯提供

此外，即日起至10月20日前提領或購買現貨，還可享有「星際盟友:芒果奇異果凍飲」、「冒險夥伴:西瓜草莓凍飲」或「玩心樂園聖代」等指定商品半價加購優惠（每人限購2件）。

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