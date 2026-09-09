中秋禮盒推薦｜不要再送傳統月餅了！嚴選 8 款超有特色的中秋禮盒，低調高雅質感送進心坎裡

中秋送禮想跳脫傳統月餅框架，展現極致品味與生活儀式感嗎？本篇精選2026年8款超有特色的中秋禮盒推薦！集結米其林聯名點心、精品馬卡龍、極致海味拌麵與質感咖啡等夢幻逸品，款款兼具高顏值與驚艷口感。不論是要孝敬挑嘴長輩、還是要讓客戶對你的品味刮目相看，跟著這份清單閉眼入就對了！也可以參考中秋禮盒推薦！嚴選不撞禮的7大品牌，快來看看今年最潮、最懂送的夢幻清單吧！

圖片來源/誠品行旅

中秋送禮想送出滿滿文青感？誠品行旅2026限量中秋禮盒「日花集」絕對是懂送禮的指標！這款禮盒設計概念超浪漫，致敬島嶼百年臺語詞彙「日花（ji̍t-hue）」，描繪陽光穿透松菸樹梢、在地面灑落如花朵般斑斕的光影。包裝大膽揉合松山文創園區的亞熱帶秋意色塊，模糊的邊界感彷彿將日光定格，拿在手上就像捧著一幅流動的風景畫，人文質感直接拉滿！精選6款職人手工打造的廣式月餅，內餡兼具經典與在地創新，以風味描繪秋日光影，將一份中秋心意化作值得分享的文化獻禮。

店家地址：台北市信義區菸廠路98號1樓 誠品行旅1樓 The Chapter Café餐廳



連絡電話：02-6626-2892



營業時間：週一至週五10:00–18:00



訂購資訊：即日起誠品行旅官網預購／門市現場購買

中秋禮盒推薦#2 HOHOS｜中秋限定「花嶼果系列」禮盒

圖片來源/IG@hohosselect

由藝人炎亞綸創立的潮流選物品牌HOHOS火火選物，2026年中秋強勢推出花嶼果系列–「滿花酥」與「梨花酥」中秋限定禮盒。其中「滿花酥」內餡以台灣溫潤的珍珠芭樂慢熬，揉入清新檸檬皮增添明亮層次，酥皮更帶有淡淡伯爵茶香，最頂層鋪上整片微波乾燥的蘋果果乾，整體吃起來酸甜不膩、清新高雅。打破大眾對傳統糕點的刻板印象，以「花為形、果為韻」重新演繹島嶼水果風味，揉合當代法式烘焙工藝，讓中秋禮盒不只是節慶糕點，更是一份承載團聚與祝福心意的風格禮物，拿出來直接成為餐桌上的焦點！

連絡電話：0800-001-112



營業時間：週一至週五10:00–17:00



訂購資訊：HOHOS官方網站預購／同步於台北忠孝SOGO、新竹巨城、台中新光三越、高雄漢神巨蛋等百貨快閃專櫃販售

中秋禮盒推薦#3 法絨Velvet Patisserie｜「月宴 Moonlight Banquet」禮盒

圖片來源/法絨Velvet Patisserie

身為Hermès、Chanel等精品指定合作的法式甜點品牌「法絨」，在2026年中秋迎來十週年鉅獻，強勢推出全新中秋限定「月宴」禮盒！以層疊山巒、流雲紋飾與皎潔明月為核心元素，勾勒出月夜相聚、共享佳節的溫暖畫面，展現含蓄雅緻的東方美學。延續品牌對風味與工藝的堅持，「月宴」禮盒嚴選紅心芭樂、炭焙烏龍及高山金萱等台灣特色食材入料，將在地風土融入法式甜點創作之中。從果香、茶韻到層次細膩的口感表現，將經典法式工藝結合臺灣在地小農食材，減糖高雅不膩口，為中秋團圓時刻增添更具記憶點的味覺體驗。

店家地址：台北市大安區仁愛路四段105巷5號



連絡電話：02-2711-3373



營業時間：12:30–20:00（週一、二公休）



訂購資訊：法絨官方網站中秋限定專區限量預購／門市現場購買

中秋禮盒推薦#4 魚香涎 YUXIAN｜「烏金鏡月之禮」

圖片來源/魚香涎 YUXIAN

中秋送禮想來點低調奢華的長輩、客戶通殺款？被譽為烏魚子界愛馬仕的魚香涎 YUXIAN，今年推出中秋限定「烏金鏡月之禮」禮盒！直接將海中琥珀完美揉入傳統漢餅與法式流心，堪稱是今年最頂的中秋精品。嚴選來自嘉義布袋、歷經3年益生菌海水養殖的珍貴烏魚子，經50 道嚴格工序低鈉熟成，鮮美絕無腥味。禮盒匯聚烏金奶皇流心、烏金月華燒、烏金桂花捲酥等3款精品烏魚子產品，以不同工藝展現烏魚子的多元魅力，並搭配2款與在地老師傅共同研發的茶、咖流心月餅，質感高雅迷人，更能彰顯出送禮人的品味。

店家地址：台北市大安區忠孝東路四段102號1樓（NICE GREEN 美綠的忠孝旗艦店）



連絡電話：0980-459-668



營業時間：11:00–21:00



訂購資訊：即日起於官方網站開放限量預購／門市現場購買

中秋禮盒推薦#5 富錦樹台菜香檳｜攜手吳寶春麥方店「星級蛋黃酥禮盒」

圖片來源/富錦樹台菜香檳

想送出精緻又不失面子的星級禮盒？連續六年榮獲米其林一星肯定的富錦樹台菜香檳，今年中秋除了真星流心月餅禮盒，更首度攜手世界麵包冠軍「吳寶春麥方店」推出重磅聯名。禮盒內含酥皮極致酥香的經典國王蛋黃酥，選用法國頂級克朗思克麵粉，以國王派為靈感重新調整酥皮結構，搭配古法紅土醃漬二十五天的鹹蛋黃，並歷經三天製程與兩段式烘烤，將台法交融的精緻節奏推向極致！還有口感綿密的菠蘿芋頭蛋黃酥與茶香繚繞的青梅釀桂花酥，一盒就能吃到三種頂級層次，是強強聯手的話題之作。

店家地址：台北市松山區敦化北路199巷17號1樓（敦北創始店）



連絡電話：02-8712-8770



營業時間：平日12:00–15:00、17:00–22:00／假日12:00–22:00



訂購資訊：即日起於富錦樹線上商城限量預購／門市現場購買

中秋禮盒推薦#6 MANO MANO｜「秋夜星光」義式馬卡龍禮盒

圖片來源/MANO MANO

新竹超人氣精品法式甜點MANO MANO，以手工馬卡龍與設計感甜點受到許多甜點愛好者關注。今年中秋推出「秋夜星光 義式馬卡龍禮盒」！以金月、玉兔與桂花為設計靈感，將象徵「貴氣」的美意融入法式工藝中，完美打造兼具設計感與節慶儀式感的中秋頂級獻禮。堅持純手工製作、極致減糖的黃金比例，超吸睛的創意口味有鹹蛋黃、醉月琴酒、清香柚子、桂圓咖啡等，深受老饕激推。不只外殼酥脆、內餡濕潤略帶黏性，吃起來還輕盈優雅、完全不甜膩！搭配精緻包裝設計，是今年中秋禮盒中別具特色的法式甜點選擇。

店家地址：新竹市東區長春街77號（竹科門市總店）



連絡電話：03-577-9357



營業時間：11:00–19:45



訂購資訊：即日起開放限量預購／門市現場購買

中秋禮盒推薦#7 上海鄉村｜「真的蟹蟹」中秋禮盒

圖片來源/上海鄉村

40年老字號江浙菜名店上海鄉村，今年直接打破烘焙框架，重磅推出全台首創、霸氣外露的鹹食天花板「真的蟹蟹」中秋限定禮盒！直接在海鮮控與老饕圈掀起超高話題。顛覆傳統的瘋狂亮點是將整隻軟殼蟹端上桌，嚴選黃金換殼期捕獲、急速低溫鎖鮮的完整軟殼蟹，在家簡單複熱就能炸出外層焦香酥脆、內裡細嫩噴香的絕妙口感，極度震撼！靈魂手炒蟹黃醬，傳承靈魂醬料火候，堅持以新鮮澎湖扁蟹，手工取出蟹黃蟹膏慢炒燉煮，將金黃罪惡的蟹黃醬淋在Ｑ彈有勁的讚岐寬麵上，每一根麵條都吸飽了飽滿蟹香與微辣層次。再放上那一整隻金黃酥炸軟殼蟹，鹹香爆擊，完美重現餐廳級的功夫蟹饗宴！超狂濃郁的奢華海味，今年中秋必須擁有。

店家地址：台北市中正區濟南路二段37號（濟南創始店）



連絡電話：02-2322-3333



營業時間：11:30–14:00、17:30–21:00



訂購資訊：即日起官網限量預購售完為止

中秋禮盒推薦#8 CUPPY 咖彼｜「月光夢行-經典組」中秋限定禮盒

圖片來源/CUPPY 咖彼

打破傳統的吸睛組合不送月餅，那就送每天都用得到的精品咖啡吧！知名凍乾咖啡品牌CUPPY 咖彼推出兼具設計感與美味的「月光夢行-經典組」中秋限定禮盒！直接打破傳統中式月餅的刻板印象，由知名插畫家質感操刀，以精緻溫柔的筆觸勾勒出月光下的夢幻咖啡旅程，文青視覺與跨界聯名合作，外盒美到吃完絕對捨不得丟！再搭配嚴選的波波諾諾常溫手工餅乾（內含柚香烏龍、香蕉百香薄餅等創意口味），既有節慶感又不用擔心造成身體負擔。主打長效期且極易保存，是今年辦公室或企業文青風送禮首選。

總部地址：新北市新莊區新北大道三段210號6樓



連絡電話：02-7729-8730



營業時間：週一至週五10:00–18:00



訂購資訊：即日起於CUPPY 咖彼官方網站預購／同步於漢神巨蛋購物廣場B1F、統一時代百貨快閃專櫃販售

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