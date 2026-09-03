不用跑行天宮！排隊名店「不老麻糬」快閃大巨蛋Garden City 「5款古早味」全到位 網友推爆「1隱藏神品」只買1顆會後悔

百貨商場裡吃得到排隊級麻糬！行天宮排隊美食「不老客家麻糬」首度快閃百貨，進駐台北大巨蛋Garden City，各式口味傳統麻糬、經典商品統統買得到。

捷運行天宮站周邊排隊美食「不老麻糬」。圖／聯合報系資料照

說到行天宮美食，絕對不會漏掉「不老客家麻糬」！現在到大巨蛋逛街也能吃到，即日起至9/30，「不老客家麻糬」快閃遠東Garden City B2，現場販售花生、芝麻、紅豆、芋頭、綠豆等5種傳統古早味，同樣人氣紅不讓的花生糖、草仔粿、芋頭粿等也都集結在快閃櫃，讓饕客能一次買好買滿。

不老麻糬在Google擁有4.3顆星、近3,900則評論，內行人分享「當天最美味」、「餡多皮Q好吃」，還有人表示「不老麻糬改名不老粿」，激推「草仔粿」才是低調的神級美味，皮又香又軟糯、蘿蔔絲鹹香適中，單吃一顆絕對不夠，更直呼是他的「人生草仔粿」。

圖／不老客家麻糬粉專

示意圖，商品售價依現場為準。圖／不老客家麻糬粉專

不老客家麻糬 快閃資訊

快閃期間：即日起～2026/9/30

地點：遠東Garden City（大巨蛋）B2F

粉絲專頁：https://reurl.cc/om80l5

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