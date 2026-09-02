開學「9月手搖飲優惠」一次看！迷客夏「蘭韻夢金萱」4款新品登場、CoCo都可優惠85元喝2杯

9月手搖飲優惠整理！迷客夏推出「蘭韻夢金萱」4款新品，9月2日起45元起開賣，還有慕斯金萱拿鐵現折10元；CoCo都可同步推出開學消氣三件組，指定飲品任2杯85元，另有生椰楊枝甘露買1送1。

迷客夏9月新品「蘭韻夢金萱」登場 4款茶飲融合法式甜點

迎接初秋，手搖飲品牌迷客夏推出全新「蘭韻夢金萱」系列，以品牌金萱茶為主角，將清雅茶韻與法式甜點風味結合，一口喝下同時感受茶香、奶香與微甜焦香。系列共推出4款新品，9月2日起正式上市，全系列僅提供大杯，南部門市45元起、北部門市50元起。

圖／迷客夏提供

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此次新品包括「慕斯金萱拿鐵」、「蘭韻金萱」、「蘭韻金萱拿鐵」及「慕斯蘭韻金萱」。其中「慕斯金萱拿鐵」以鮮奶拿鐵融合金萱茶韻，再覆上炙燒慕斯，呈現近似甜點般的香氣與口感；「蘭韻金萱」則以金萱茶搭配白蘭花香，突顯茶湯清幽淡雅的特色。

圖／迷客夏提供

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喜歡奶香茶飲的民眾，則可選擇「蘭韻金萱拿鐵」，以茶湯搭配綠光鮮奶，呈現滑順醇濃的拿鐵風味；「慕斯蘭韻金萱」則加入微甜焦香炙燒慕斯，讓茶香與甜點般的香氣逐層延展。

迷客夏新品優惠一次看 慕斯金萱拿鐵限時現折10元

配合新品上市，迷客夏同步推出兩波優惠。9月2日至9月8日，一般門市現場購買「慕斯金萱拿鐵」，單杯即可現折10元；9月16日至9月29日，透過迷客夏線上平台點餐，單筆購買全品項杯裝飲品任5杯，即可獲得指定醇萃茶系列「迷點電子兌換券」1張。

上述優惠皆可累計，實際活動辦法及適用門市依品牌公告為準。

中秋聚會喝什麼？迷客夏推4公升「迷人派對壺」

除了新品之外，迷客夏也搶先布局中秋聚會商機，9月9日起推出全新「迷人派對壺」，單壺容量達4公升，約可供8至10人飲用，適合家庭聚餐、朋友聚會或中秋烤肉搭配。

飲品選擇包括「茉莉原淬綠茶」290元、「娜杯紅茶」320元、「輕纖蕎麥茶」360元、「蘭韻金萱」380元、「荔荔茉莉」400元、「蘭韻金萱拿鐵」440元、「娜杯紅茶拿鐵」440元、「香柚綠茶」460元及「蜜桃茉莉」480元，讓多人聚會可以一次購入大容量茶飲。

CoCo都可9月開學優惠 指定飲品任2杯85元

不只迷客夏推出新品與優惠，CoCo都可也在9月祭出開學優惠。9月1日至9月30日推出「開學消氣三件組」，民眾搜尋加入CoCo都可LINE官方帳號後，即可連結至「都可訂」線上平台領取優惠券。

活動期間線上點購大杯「奶茶三兄弟」、「金桔檸檬」或「葡萄柚果粒茶」，任選2杯優惠價85元。每位會員最多可領取6張優惠券，等於最多可享12杯指定飲品優惠，適合開學期間與同學、同事一起揪團購買。

圖／迷客夏提供

生椰楊枝甘露9月2日買1送1 大杯2杯90元

另外，CoCo都可每週三推出的「週三好友日」也在9月2日加碼開學優惠。以港式甜品為靈感打造的「生椰楊枝甘露」，以厚椰乳搭配芒果、紅柚與西谷米，將水果甜香與椰奶風味融合成手搖飲。

9月2日當天於官方LINE領取優惠券，即可享「生椰楊枝甘露」買1送1，大杯2杯只要90元，每人限領2張，並可自行選擇糖度與冰量。不過優惠數量有限，售完為止。

圖／迷客夏提供

隨著開學季、中秋節接連到來，9月手搖飲市場也同步推出新品與限時優惠。從迷客夏的茶香新品、4公升派對壺，到CoCo都可的開學折扣與好友日優惠，喜歡手搖飲的消費者可依照聚會、日常飲用或揪團需求選擇。

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