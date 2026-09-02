脆皮鮮奶甜甜圈有勁敵了！I’m donut ?「台灣限定脆皮鮮奶」造型有巧思 9月新品「栗子蒙布朗」同步開賣

台灣脆皮鮮奶甜甜圈有對手了！來自日本的爆紅甜甜圈「I’m donut ??」新推台灣限定「脆皮鮮奶」，外型像小花，可愛顏值讓人少女心爆棚。

圖／I’m donut ? Taiwan IG

日本甜甜圈名店「I’m donut ?」最新推出台灣限定口味「台灣脆皮鮮奶」，外層炸至金黃香脆，生甜甜圈質地格外濕潤與柔軟，吃得到外脆內綿且具牛奶香氣，搭配表面裹上一層糖粉，充分呈現了台灣脆皮鮮奶甜甜圈的精隨。

特別一提的是，有別於一般的圓圈外型，I’m donut ?「台灣脆皮鮮奶」呈小花造型，外型特別可愛，開吃前記得手機先拍。

圖／I’m donut ? Taiwan IG

圖／I’m donut ? Taiwan IG

除了脆皮鮮奶甜甜圈外，I’m donut ?另一強打新品「栗子蒙布朗」同步開賣，吃得到由自家製卡士達醬與栗子泥完美調和而成的栗子鮮奶油，再擠上以頂級栗子泥製成的經典蒙布朗與栗子點綴，簡直就是栗子控的夢幻逸品。

圖／I’m donut ? Taiwan IG

圖／I’m donut ? Taiwan IG

購買時需注意，新品「台灣脆皮鮮奶」和「栗子蒙布朗」每人每款限購2顆，每日限量、售完為止。

此外，季節限定「蜂蜜檸檬生薑果凍優格鮮奶油」、「熱帶水果椰子鮮奶油」已下架，若想回味還需等待下次見面囉。

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