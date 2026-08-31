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得正「抹茶系列」來了！台中據點再加一 獨家「抹茶西瓜鮮奶」第二杯5折 龜記開賣「霜淇淋」只在這2店買得到

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／龜記粉專、得正粉專
圖／龜記粉專得正粉專

得正抹茶系列」半價喝！得正將於9月插旗新光三越中港店，推出獨家「3款抹茶飲品」並祭出「第二杯5折」好康；而龜記則新推霜淇淋，於2門市限定開賣，嘗鮮可別跑錯店喔！

示意圖／得正粉專
示意圖／得正粉專

得正插旗新光三越中港店

爆紅手搖飲「得正」將於9/1正式進駐新光三越中港店12F，並推出獨家「抹茶系列」，有抹茶西瓜鮮奶、芝士奶蓋抹茶、抹茶鮮奶3款飲品。9/1至9/4，購買「抹茶西瓜鮮奶(M)」享第二杯5折，每日限量30組、每人限購1組，能一次喝到濃醇靜岡抹茶、茉莉花香與西瓜鮮奶的清爽。

此外，該活動適用環保杯優惠；飲品限一次領取，不提供分批兌換或寄杯。

龜記開賣霜淇淋

排隊手搖「龜記」不只買飲料！8/31起，限定2家門市開賣「蕎麥四季春霜淇淋」，於龜記信義A11店、龜記西門店限定販售，由獨家四季春變身濃郁霜淇淋，搭配酥脆蕎麥粒，另可加入三韻紅萱茶凍，讓口感層次更升級。

龜記貼心提醒，四季春霜淇淋含天然咖啡因成分，高敏感者、孕婦及幼童請斟酌食用。

圖／龜記提供
圖／龜記提供

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得正 抹茶 新光三越 霜淇淋 手搖飲 龜記

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