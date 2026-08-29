日本國民冰淇淋神級吃法PK！ 「橙式抹茶巧克力」奪冠 「加這2物」秒升級 狂吸萬人按讚

冰淇淋不直接吃，還能這能這樣玩創意！ 日本明治人氣杯裝冰淇淋「明治超級杯」近期舉辦「超級杯冰淇淋吃法 NO.1 決定戰」，邀請10位創作者各自發想原創食譜並公開影片，再依社群貼文留言數進行排名，最終以「橙式抹茶巧克力」影片累積約2萬讚、1.1萬則留言拿下冠軍！

圖／翻攝IG@0417eva

「明治超級杯冰淇淋」長年以200ml 大容量、濃郁滑順口感及爽口尾韻著稱。除了經典常銷的香草風味外，品牌也陸續推出抹茶、巧克莓莓等多種選擇，不僅能直接單吃，大份量與濃醇質地更適合作為居家甜點DIY的基底。

此次，找來10位創作者以明治超級杯為主題發想原創食譜，並拍攝成影片分享，活動評選方式則以社群互動數據為主，依各創作者貼文獲得的留言數進行排名，讓10種創意吃法直接在社群平台「一較高下」。

圖／翻攝IG@0417eva

「明治超級杯」創意提案中，創作者橙橙推出的「橙式抹茶巧克力」脫穎而出，該食譜以抹茶冰淇淋為底，加入明治牛奶巧酥可可球、及另一款明治熊貓巧克力夾心餅乾，藉由茶香與濃郁苦甜巧克力的堆疊，創造出豐富的脆口層次。該影片一舉創下約2萬次點讚與1.1萬則留言，最終在10位創作者的創意吃法PK中脫穎勝出。

每位創作者的搭配方式不同，從冰淇淋口味到配料組合都有各自特色，例如：sanyuan_japan的味噌拉麵 × 冰淇淋、__zhixin_的地瓜冰淇淋、_chun0211的炸雞冰淇淋等，10大挑戰創意影片新吃法可上meiji_taiwan官方IG觀看！

圖／翻攝IG@meiji_taiwan_confectionery

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