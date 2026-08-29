水果手搖飲開喝！再睡5分鐘「西瓜系列」、季緣「皇梨茉莉茶」限量販售

夏末迎接初秋，手搖飲品牌陸續推出水果系新品，從鮮榨西瓜到台灣東勢水梨，將當季水果與茶飲、冰沙等元素結合，打造清爽又具層次的秋季限定飲品。其中，「再睡5分鐘」推出「吃瓜派對」系列，以台灣西瓜鮮榨原汁打造4款特調；茶飲品牌「季緣」則以台中東勢甘露梨搭配茉莉花茶，推出早秋限定「皇梨暮嵐茉莉」。

再睡5分鐘吃瓜派對登場 4款西瓜飲限時開喝

再睡5分鐘「吃瓜派對」系列將於9月1日至10月20日限時販售，選用100%台灣熟成西瓜鮮榨原汁，分別結合果汁、茶飲與招牌鹹奶蓋，推出4款新品。

圖／再睡5分鐘提供

其中「西瓜蘋蘋午茉綠」與「西瓜蘋蘋金萱」以西瓜原汁搭配富士蘋果汁，採7：3比例調和，再分別加入午茉綠、四季金萱茶底，杯中還加入三窨午茉綠茶凍，增添咀嚼口感，大杯售價80元。

喜歡冰沙口感則可選「西瓜午茉雲朵沙沙」及「西瓜金萱雲朵沙沙」，以西瓜原汁搭配午茉綠或四季金萱製成冰沙，底部加入午茉綠茶凍，最上層覆蓋鹹奶蓋，大杯皆為90元。

此外，10月12日前購買西瓜系列新品，再搭配「清爽喝果茶系列」任1杯，可享現折10元優惠。業者也提醒，相關產品生產線同時處理芒果及其製品，過敏族群購買前需留意。

季緣皇梨暮嵐茉莉上市 東勢水梨搭四薰茉莉茶

另一款早秋水果茶則來自季緣「皇梨暮嵐茉莉」，自8月17日起已限量販售，選用台中東勢甘露梨製作。甘露梨又稱皇梨，特色為果肉飽滿、水分充足，甜味清爽，適合與茶飲搭配。

圖／季緣提供

茶底則選用四薰工藝製成的「三峽暮嵐茉莉」，以茉莉花香襯托水梨的自然甜味，入口先呈現梨果清甜，隨後帶出細緻花香與茶韻，呈現水果與精品茶葉交織的風味。

從鮮榨西瓜到當季水梨，近期手搖飲新品紛紛鎖定台灣水果，想趁著夏末秋初品嘗季節限定飲品，可把握各品牌限定販售期間。

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