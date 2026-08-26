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Binggrae香蕉牛奶、哈密瓜攜手咖啡聯名！台北Barista Ray推出「香蕉朵朵／哈密瓜」拿鐵

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自Barista Ray Taipeiig粉絲團
圖／取自Barista Ray Taipeiig粉絲團

韓國國民飲品Binggrae香蕉牛奶推出全新吃法！台北咖啡品牌「Barista Ray Coffee」近期攜手Binggrae，將經典香蕉牛奶與夏季水果風味融入咖啡，推出「香蕉朵朵拿鐵」及「哈哈哈密瓜拿鐵」2款期間限定聯名飲品，讓水果牛奶與咖啡碰撞出全新滋味，8月15日起限時販售。

Binggrae香蕉牛奶是韓國經典國民飲品之一，濃郁奶香搭配香蕉風味，是許多旅韓旅客熟悉的飲料。這次聯名則由台灣咖啡職人Ray操刀，將Binggrae水果牛奶融入咖啡飲品，從「喝咖啡」進一步延伸成「吃得到水果」的沉浸式體驗。

香蕉牛奶變身水果咖啡！「香蕉朵朵拿鐵」180元

「香蕉朵朵拿鐵」售價180元，以Binggrae香蕉牛奶結合咖啡，杯緣還加入新鮮香蕉元素。飲用時可先品嘗香蕉牛奶與咖啡融合的香甜風味，再將香蕉牛奶直接倒入咖啡中，讓濃郁果香與咖啡滋味層層交織，最後搭配新鮮香蕉一起入口，呈現水果、牛奶與咖啡的多重口感。

圖／取自Barista Ray Taipeiig粉絲團
圖／取自Barista Ray Taipeiig粉絲團

夏日限定「哈哈哈密瓜拿鐵」！一次吃得到哈密瓜果肉

另一款「哈哈哈密瓜拿鐵」同樣售價180元，以清甜哈密瓜香氣搭配咖啡，並加入巨無霸新鮮哈密瓜片。入口先感受哈密瓜的清甜果香，接著是咖啡風味逐漸延伸，最後大口咬下哈密瓜片，增添實際吃水果的口感與層次。

圖／取自Barista Ray Taipeiig粉絲團
圖／取自Barista Ray Taipeiig粉絲團

此次Binggrae與Barista Ray Coffee聯名新品自2026年8月15日起販售至9月15日，採期間限定、每日限量供應，僅限內用。地點就在台北市大安區「Barista Ray Coffee 台北店」（台北市大安區忠孝東路四段248巷11號），想嘗鮮的咖啡控、水果控可把握夏季限定檔期。

圖／取自Barista Ray Taipeiig粉絲團
圖／取自Barista Ray Taipeiig粉絲團

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拿鐵 咖啡 牛奶 水果

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