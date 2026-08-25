這家手搖最懂推優惠！CoCo都可「純茶兩大杯66元」、50元喝「奶茶三兄弟」 還有每週2天「咖啡系列買1送1」
最懂推優惠的手搖店！CoCo都可新推「中元BUY請」優惠，有「四款純茶」任選兩大杯只要66元，以及「奶茶三兄弟」兩杯99元的優惠；還有每週兩天的「咖啡醒腦日」可享買一送一，體恤上班族、提神不傷荷包！
指定飲品任兩杯66元
中元拜拜，即日起至8/27，CoCo都可推出「指定4款飲品」大杯任選兩杯66元的優惠，有高山紅茶、茉莉綠茶、四季春青茶、日安大麥等純茶選擇；同時也有「奶茶三兄弟(L)」兩杯只要99元的甜甜價，一杯手搖當下午茶喝。
需注意的是，商場及部分門市不適用，需依各店公告為準；該活動可於臨櫃及都可訂線上點餐使用（外送平台及門市外送不適用），且不可與其他優惠活動併用。
CoCo咖啡醒腦日
每週一、二是CoCo咖啡醒腦日，美式、果咖美式、生椰拿鐵系列同價位享買一送一，臨櫃點餐或線上使用都可訂都適用。特別推薦清爽系果咖「西西里手搗檸檬美式」、「紅柚香檸美式」，清新果香與微苦咖啡的絕佳組合，喝一口喚醒你的精氣神。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。