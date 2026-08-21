快訊

浴缸伸出神秘小手！女子準備洗澡嚇壞 見真實身分暈了「再也不進浴室」

第二屆500甜完整得獎名單公布 全台最頂甜點一次看

省1年學費！兒在美3年讀完大學 陳幸妤：我都叫小孩要節儉

先喝道10周年「買1送1」、迷客夏帶狗狗消費「免費升級大杯」

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／先喝道提供
圖／先喝道提供

夏日飲料優惠再添新亮點！手搖飲品牌先喝道迎來10周年，8月21日推出人氣「英式玫瑰拿鐵」買一送一，邀請消費者找親友、同事一起喝下午茶；迷客夏則響應國際狗狗日，8月20日至26日推出「帶狗喝奶茶」優惠，毛孩也能成為飲品升級的小幫手。

先喝道10周年　英式玫瑰拿鐵買一送一

先喝道迎來創立10周年，選擇品牌代表性飲品「英式玫瑰拿鐵」作為周年限定優惠。8月21日當天購買即可享買一送一，飲品結合玫瑰花香、斯里蘭卡高山紅茶茶韻與鮮奶滑順口感，呈現花香、茶香與奶香交織的風味。

圖／先喝道提供
圖／先喝道提供

消費者可透過先喝道與「你訂」合作頁面點餐，把另一杯留給同事、朋友或想一起喝下午茶的人，適合趁周年活動來一場輕鬆的午後飲品約會。

圖／先喝道提供
圖／先喝道提供

此外，先喝道與《SPY×FAMILY 間諜家家酒》聯名角色杯活動持續至9月30日，共有洛伊德、安妮亞、約兒、彭德4款角色杯，採隨機出杯。集滿4款並依指定方式參加活動，還有機會抽限定聯名周邊。

迷客夏響應國際狗狗日　帶狗喝奶茶免費升級

迷客夏則於8月20日至26日推出限定優惠，消費者只要本人帶著狗狗到一般門市現場點餐，購買指定「醇濃鮮奶茶系列」中杯，即可依實際攜帶的狗狗數量，免費升級相同杯數的大杯。

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

指定飲品包括娜杯紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、茉香綠茶拿鐵及原片青茶拿鐵。活動僅限一般門市現場消費，百貨櫃位、Milksha PLUS、特殊店型，以及外送、自取、外送平台與電子票券皆不適用；照片、玩偶、公仔等也無法作為優惠依據。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

迷客夏 先喝道 奶茶 買一送一

相關新聞

先喝道10周年「買1送1」、迷客夏帶狗狗消費「免費升級大杯」

手搖飲優惠登場！先喝道8月21日英式玫瑰拿鐵買一送一；迷客夏8月20日至26日帶狗至一般門市消費指定鮮奶茶，中杯免費升級大杯。

Buffet控暴動！漢來海港「美牛狂歡節」霸氣加菜不加價890元爽吃 「URBAN PARADISE」巨城頂級吃到飽12神菜齊發

漢來海港8月21日至9月13日推24天美牛狂歡節，5款限定料理不加價；URBAN PARADISE巨城店同步推出12道新竹限定菜色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。