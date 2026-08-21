先喝道10周年「買1送1」、迷客夏帶狗狗消費「免費升級大杯」

夏日飲料優惠再添新亮點！手搖飲品牌先喝道迎來10周年，8月21日推出人氣「英式玫瑰拿鐵」買一送一，邀請消費者找親友、同事一起喝下午茶；迷客夏則響應國際狗狗日，8月20日至26日推出「帶狗喝奶茶」優惠，毛孩也能成為飲品升級的小幫手。

先喝道10周年 英式玫瑰拿鐵買一送一

先喝道迎來創立10周年，選擇品牌代表性飲品「英式玫瑰拿鐵」作為周年限定優惠。8月21日當天購買即可享買一送一，飲品結合玫瑰花香、斯里蘭卡高山紅茶茶韻與鮮奶滑順口感，呈現花香、茶香與奶香交織的風味。

圖／先喝道提供

消費者可透過先喝道與「你訂」合作頁面點餐，把另一杯留給同事、朋友或想一起喝下午茶的人，適合趁周年活動來一場輕鬆的午後飲品約會。

圖／先喝道提供

此外，先喝道與《SPY×FAMILY 間諜家家酒》聯名角色杯活動持續至9月30日，共有洛伊德、安妮亞、約兒、彭德4款角色杯，採隨機出杯。集滿4款並依指定方式參加活動，還有機會抽限定聯名周邊。

迷客夏響應國際狗狗日 帶狗喝奶茶免費升級

迷客夏則於8月20日至26日推出限定優惠，消費者只要本人帶著狗狗到一般門市現場點餐，購買指定「醇濃鮮奶茶系列」中杯，即可依實際攜帶的狗狗數量，免費升級相同杯數的大杯。

圖／迷客夏提供

指定飲品包括娜杯紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、茉香綠茶拿鐵及原片青茶拿鐵。活動僅限一般門市現場消費，百貨櫃位、Milksha PLUS、特殊店型，以及外送、自取、外送平台與電子票券皆不適用；照片、玩偶、公仔等也無法作為優惠依據。

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