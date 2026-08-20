5大手搖新品連發！ 蜜桃界愛馬仕雪沙、消暑巴西檸檬水、爆汁荔枝必喝 「海綿寶寶+派大星」也變身鮮果系手搖

飲料控快衝！５大手搖品牌祭出「鮮果系列」話題新品，不僅有大苑子蜜桃系水果冰沙強勢回歸，還引進南美街頭巴西檸檬水經典風味，更有龜記帶來梅子新飲、跨界打造全新IP並祭出「買一送一」測驗優惠快追！

●大苑子｜嚴選「桃界愛馬仕」！梨山水蜜桃雪沙霸氣回歸

圖／大苑子提供

水蜜桃控久等了！大苑子人氣話題飲品「梨山水蜜桃雪沙」於 8月20日 全台門市正式開賣。特別嚴選來自台中梨山高海拔產區、享有「桃界愛馬仕」美譽的水蜜桃製作，高山氣候孕育出細緻多汁的飽滿果肉，打製成冰沙後口感綿密滑順，每一口都能感受濃郁果香。

大苑子APP限時開賣「梨山水蜜桃雪沙」2杯優惠組，限量300組，售完為止；8月20日起全台大苑子門市開賣「梨山水蜜桃雪沙」大杯（L）售價 99 元。

●龜記｜全新IP「GUIJI Island」亮相！玩測驗抽「買一送一」

圖／龜記提供

龜記攜手曾任職於 Alexander McQueen 與 Versace 的華裔設計師 Daniel Wong（黃偉豪），共同打造全新世界觀「GUIJI Island」與專屬IP家族。

以高山熟梅製作的3款全新梅子飲品，「梅好翡翠綠」清爽淡雅、酸甜回甘；「梅好百香綠」融合熱帶百香果香與梅香，清香順口；「梅好三韻紅凍飲」結合果香、熟梅酸甜與Q彈茶凍，層次感十足。

同步推出「島嶼大探索線上遊戲」，測驗探索「小人物人格」即可獲得專屬「新品梅子系列買一送一優惠」或「茶凍免費加料券」，可直接於全台門市兌換。

圖／阿檸a.ling提供

想換換口味的飲料控別錯過！阿檸將巴西街頭的國民飲料「巴西檸檬水」引進台灣，以現打檸檬原汁為基底，完整保留檸檬俐落的果酸與柑橘香氣，再特別揉合一抹清甜煉乳，中和了酸澀感，入口更添一層溫潤圓滑的乳香甜韻，呈現獨特的熱帶消暑風味。

圖／紅茶巴士提供

紅茶巴士於8月31日前推出夏季限定荔枝系列，以黑葉荔枝果醬搭配獨家茶湯，並加入Q彈荔枝椰果打造多重咀嚼感，包含「荔枝冰紅」招牌巴士紅茶基底襯托黑葉荔枝的濃郁甜香；「荔枝冰綠」選用清香淡雅的梨山冬片青茶，口感輕盈爽朗，襯托出荔枝的清甜果香。

圖／有飲提供

「有飲」在今夏攜手《海綿寶寶》合作，推出期間限定「High翻比奇堡」聯名，以海綿寶寶與派大星的代表色為靈感，分成「紅心芭樂」及「鳳梨」兩大系列5款夏季限定水果飲。

圖／有飲提供

紅心芭樂系列有「紅心芭樂四季」以台灣紅心芭樂原汁搭四季春茶清爽回甘；「檸香紅心芭樂」加入檸檬原汁酸甜開胃；「紅心芭樂優優」搭上優格奶香後口感滑順香氣濃郁。

鳳梨系列有「鮮萃鳳梨穀物茶」以穀物茶搭配鳳梨果香，帶出溫潤焙炒香氣；「雪球鳳梨沙沙」將鳳梨打成細緻冰沙再搭上小美冰淇淋，奶香、果香一杯就滿足。

消費滿249元或購買3杯聯名新品，可獲得限量海綿寶寶聯名木漿棉；消費滿99元則可加價購聯名環保杯或刺繡老帽，實用與可愛兼具。

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