「褲褲兔」遇上紅衣小女孩！ 鶴茶樓全新鬼月聯名曝光 6款限定杯＋5大周邊售價一次看

當倒楣兔遇上台灣好兄弟！知名手搖品牌「鶴茶樓」宣布將於8月24日起，攜手日本人氣倒楣代表「褲褲兔 Opanchu Usagi」展開超有梗的鬼月限定聯名，粉絲們趕快先筆記開賣時間！

圖／鶴茶樓提供

總是一臉委屈卻又努力生活的人氣角色「褲褲兔」，這回與鶴茶樓趣味聯名，共端出6款限定杯款，分為兩大主題：

．鬼月限定杯（共3款）： 將台灣都市傳說「紅衣小女孩」、亞洲恐怖代表「貞子」與「殭屍」通通融入設計，呈現褲褲兔在山林誤闖禁地、被殭屍盯上或驚見貞子出沒的驚悚爆笑瞬間。

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．珍奶日常杯（共3款）： 描繪褲褲兔初訪台灣喝珍奶的逗趣日常，包含騎小鴨在珍奶泳池漂浮、剛拿到珍奶秒打翻的慘況，以及換上珍奶圖案內褲的超萌造型。

圖／鶴茶樓提供

除了杯身吸睛，這次同步推出 5 款取材自漫畫經典畫面的生活實用周邊，只要消費滿60元即可加購1款、滿120元可加購2款（每人每次限購3個），品項包含有：全身造型玩偶收納飲料杯套399元、隨行冷水瓶399元、摺疊收納購物袋399元、二杯保冷袋29元、鬼月限定聯名短 T490元。

圖／鶴茶樓提供

而配合本次聯名企劃，鶴茶樓也同步開賣充滿夏末酸甜風味的草莓系新品，「凍感草莓碎碎冰」 （L89元）香甜草莓搭配鮮奶打製成綿密雪泥冰沙，底層加入滑嫩草莓凍，鮮奶還可自由更換為燕麥奶（甜度冰量固定）；「草莓凍鶴頂紅茶」（M45元／L50元）招牌鶴頂紅茶帶出熟果香與回甘茶韻，融入 Q 彈草莓凍，層次感十足。還有一款全新配料「草莓凍」（加購價15元）： 保留草莓籽細緻顆粒口感，可自由添加至喜愛的飲品中。

圖／鶴茶樓提供

想免費收藏限定小物的粉絲，千萬別錯過官方推出的兩大好康活動：

．只送不賣聯名貼紙： 自8月24日起，至門市購買任一飲品，拍攝聯名杯與人形立牌上傳至 Threads 並標記官方指定帳號，即可免費獲得限定貼紙乙張（先發放鬼月款，送完接續發放珍奶款，數量有限送完為止）。

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．中元節加碼保冷袋： 於8月27日至8月29日限時連續3天，只要購買「凍感草莓碎碎冰」搭配任一款聯名周邊，即可免費獲贈「褲褲兔聯名保冷袋」乙個（數量有限，送完為止）。

圖／鶴茶樓提供

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