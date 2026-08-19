自助優格冰淇淋「GLÖ FROYO」忠孝敦化店開幕！8折爽吃、秤重200元免費吃

台北東區甜點再添新選擇！主打「自助式冷凍優格冰淇淋」的GLÖ FROYO拓展東區版圖，忠孝敦化店於今（18）日起展開試營運，連續4天推出全品項8折優惠，並於8月21日正式開幕，祭出前100名「秤重高手」挑戰，優格冰成品秤重200元以下就免費，喜歡冰品、想吃甜點的民眾可以趁開幕前後前往踩點。

圖／取自 GLÖ Frozen Yogurt ig粉絲團

圖／取自 GLÖ Frozen Yogurt ig粉絲團

GLÖ FROYO進駐東區 自己擠優格冰、配料自由搭

GLÖ FROYO以「自己動手做」為特色，消費者可以自行選擇優格冰淇淋份量，再搭配水果、餅乾、脆片、果醬及各式淋醬，最後依重量計價，打造自己的客製化冰品。過去店舖便以自助式冷凍優格與豐富配料受到甜點愛好者關注，部分人氣配料包含蜂巢、巧克力布朗尼及各式果醬等。

圖／取自 GLÖ Frozen Yogurt ig粉絲團

圖／取自 GLÖ Frozen Yogurt ig粉絲團

此次忠孝敦化店開幕，從8月18日至21日試營運期間，只要追蹤GLÖ FROYO官方Instagram、Facebook或Threads，即可享全品項8折優惠，想嘗鮮的民眾可趁這波優惠先吃一輪。

8月21日正式開幕 前100名秤重200元以下免費

8月21日正式開幕當天上午11時30分開始營業，店家特別推出「秤重高手挑戰」，前100名符合資格的消費者，只要冰品與配料最後秤重金額在200元以下，就能直接免費享用；活動採現場排隊方式發放參加資格，每人限參加1次，名額送完即止。

圖／取自 GLÖ Frozen Yogurt ig粉絲團

此外，開幕限定活動同步登場，即日起至9月13日到店打卡，還能免費獲得扭蛋1次，人人都有獎，數量有限送完為止。對想找東區下午茶、消暑甜點的民眾來說，近期又多了一個可以自己搭配口味的新選擇。

GLÖ FROYO忠孝敦化店開幕資訊：8月18日至21日試營運，全品項8折；8月21日上午11時30分正式開幕，前100名可參加「秤重高手挑戰」。店內採自助擠冰、自由加料及秤重計價，詳細活動規則依現場公告為準。

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