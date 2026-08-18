七夕手搖+咖啡優惠懶人包！星巴克買1送1、CoCo第2杯0元、日出茶太2杯只要99元

七夕情人節浪漫來襲，甜蜜儀式感就用消暑手搖與咖啡來滿足！各大手搖飲與咖啡通路在七夕檔期祭出超狂優惠，幫大家一次盤點蒐羅，快來點一輪與情人甜蜜共飲！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN於七夕期間祭出咖啡飲品激省組合，特選美式/特選拿鐵同品項「買8送8」、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶「買7送7」等超值優惠；同步開賣全新「CITY CAFE開心果奶蓋瑪奇朵」嚐鮮價99元。

限量「進口空運紅玫瑰花」7-ELEVEN限定門市浪漫登場。圖／統一企業集團提供

指定門市空運玫瑰專區引進哥倫比亞與厄瓜多爾進口空運紅色玫瑰花，單支售價199元，並可享巧克力禮盒加價購優惠，臨時補救送禮首選！

圖／星巴克提供

限時9小時七夕好友分享日快追！星巴克於8月19日當天 11:00 至 20:00 推出好友分享優惠，購買兩杯大杯（含）以上容量、風味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待（每人每次至多買二送二，部分特殊飲品與特定門市除外）。

8月19日當天在門市單筆消費滿999元，還有「滿額送花禮」，即可直接獲贈「進口空運玫瑰花」1支（數量有限，贈完為止）。

●CoCo都可

粉角檸檬冬瓜。圖／CoCo都可提供

CoCo都可於8月19日好友日祭出限定回饋，透過官方 LINE 領券或「都可訂」線上點單自取，即享大杯「粉角檸檬冬瓜」買1送1，2杯只要65元（相當於每杯僅約32.5元）。每人最多可領取2張券，糖度與冰塊皆可客製化調整。

即日起至9月30日止，還有外送加碼，透過 foodpanda 訂購 CoCo 指定飲品（紅柚香檸美式、百香綠茶、擂擂穀麥奶茶、21歲輕檸烏龍），同品項皆享買1送1。

●可不可熟成紅茶

圖／可不可熟成紅茶提供

可不可熟成紅茶開賣全新「金蜜烏龍」系列飲品，嚴選蜜蜂工坊純正龍眼蜜。

8月18日起，凡至門市現場或電話自取單筆消費滿200元，且結帳內容包含任一杯金蜜系列飲品，即免費贈送「蜜蜂工坊100%捏捏蜂蜜 50g」乙條，數量有限送完為止。

圖／翻攝Chatime-日出茶太臉書

應援女神陪你過節！即日起至8月19日期間，至日出茶太全台門市出示代言人李多慧的任一相關周邊商品，即可享有夏季人氣款「金芒芙緹」2杯99元的限時心動價。

●甜夏SUMELLA

圖／甜夏 SUMELLA提供

直萃茶專賣品牌「甜夏 SUMELLA」以人氣果茶「蜜桃紅烏龍」迎接七夕，以紅烏龍為基底，揉合蜜桃熟果香氣，成為近期熱銷的人氣茶飲。

適逢七夕推出期間限定優惠，於8 月19日至8月23日蜜桃紅烏龍一杯只要59元！同場加映，至8月31日前於門市單筆消費滿100元，即贈品牌保冷袋乙個。

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