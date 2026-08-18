手上那杯太眼熟！ 陳幸妤「隔夜飲料」意外掀暴動 台南老牌「3皇3家」火速祭「買5送1」

陳幸妤近日直率受訪的態度引發熱議，沒想到鏡頭前隨手拎著的一杯外帶茶飲，竟也意外成為網友熱搜的美食焦點！台南老字號複合式簡餐「3皇3家」，店家發現自家杯身意外登版面後，火速在社群推出限定優惠回饋饕客。

陳幸妤日前在街頭接受媒體聯訪時，手裡提著一杯喝到一半的冷飲。面對鏡頭與好奇詢問，她笑稱那是「昨天晚餐沒喝完」順手帶出門的隔夜飲料。

答案揭曉，這杯飲料正是陪伴無數南部人成長的「3皇3家」複合式餐飲店，是許多五、六年級生學生時代的聚餐基地，意外被「野生帶貨」，立刻掀起社群滿滿回憶殺。

三皇三家永華運動店發現自家杯身跟著上電視後，立刻在Threads幽默發文認領：「那杯飲料怎麼這麼眼熟？」並大方祭出快閃福利。民眾只要至門市出示官方指定貼文並追蹤帳號，即可享飲料不限品項「買5送1」優惠！

圖／翻攝threads@3royalty_3house

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